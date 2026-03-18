Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right BBB chevron right

BBB 26: Ana Paula discute com Samira após reação de aliadas depois do paredão

A jornalista sobreviveu ao paredão com Breno e Leandro Boneco na última terça-feira (17)

Victoria Rodrigues
fonte

As sisters são aliadas no BBB 26. (Foto: Reprodução/ TV Globo)

Ana Paula Renault e Samira Sagr protagonizaram uma torta de climão logo após a exibição do Big Brother Brasil 26 ao vivo, na última terça-feira (17), na TV Globo. A discussão entre as sisters iniciou quando Ana Paula desabafou não ter se sentido acolhida por suas amigas aliadas no jogo após ter sobrevivido ao paredão, porque, ao invés de comemorar, Samira e Milena ficaram tristes com a saída de Breno.

Na disputa da berlinda pelo reality show, estavam Ana Paula, Breno Corã e Leandro Boneco, mas Breno foi o escolhido pelo público para ser eliminado com 58,96% dos votos. Ao longo das semanas, o modelo teve algumas brigas com a jornalista por várias situações na casa, mas, nos últimos dias, ele se aproximou das aliadas de Ana Paula, o que fez com que elas ficassem surpresas com o momento e Ana desconfortável.

“Eu não vou me alongar mais porque acho que já deu. Você tá fazendo igual ao Breno fazia comigo, e isso vai começar a me irritar, porque você não vai mudar a minha cabeça e não vai mudar o que aconteceu. Você quer aliviar para o seu lado”, disse Ana Paula Renault à Samira.

VEJA MAIS

image BBB 26: Breno é o oitavo eliminado no Paredão da semana
Participante disputou a preferência do público com Ana Paula Renault e Leandro e recebeu 58,96% da média dos votos para sair

image No Paredão do BBB 26, Ana Paula Renault atende ao Big Fone e recria meme: 'Tô rica'
Emparedada respondeu corretamente as perguntas e ganhou 20 mil reais

image Jonas Sulzbach e Ana Paula Renault dividem a mesma cama e brother questiona sister no BBB 26
O Monstro aceita a proposta da colega de confinamento e a loira entrelaça as pernas no corpo do rapaz

Amigas ou rivais?

A conversa difícil entre as sisters começou quando Ana Paula foi contar o que estava sentindo sobre a situação para Samira, e a participante disse que não era para ela pensar daquela maneira. “Cada um entrega aquilo que pode e a vida é assim. Não, tanto que estou vivendo o meu dia hoje. Só que eu acho que tudo que a gente faz aqui tem consequências. E pronto, sem ameaças”, rebateu Ana Paula Renault.

Em seguida, Samira pediu desculpas a Ana Paula por não poder entregar a reação que ela esperava com o anúncio da saída de Breno, e a jornalista destacou que não sabia o que esperava no momento, mas com certeza não queria que fosse daquela forma que as meninas fizeram no programa. “Não sei o que eu esperava, mas não um velório. Porque eu realmente não morri, ainda estou aqui”, finalizou Ana Paula.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

bbb 26

ana paula

samira

discussão

paredão

BBB
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

SEM NOÇÃO

'Você não tem?', rebate Ana Castela após internauta apontar parte íntima marcada em look

Parte do público saiu em defesa da sertaneja após comentário publicado em vídeo do Tik Tok

18.03.26 17h00

SEM PAPAS NA LÍNGUA

Roberta Miranda afirma que mulheres lésbicas sentem mais prazer no sexo: ´É simples'

Cantora comentou publicação sobre pesquisa envolvendo prazer feminino

18.03.26 16h35

FIM DO MISTÉRIO!

Duda Beat assume que está se envolvendo com ator da Globo

Cantora e ator foram vistos juntos em evento no Rio e já vinham sendo apontados como casal desde o início do ano

18.03.26 16h14

MÚSICA

Maneva repete parceria com Lauana Prado em novo single 'No Sofá Da Sala'

A composição descreve o desgaste de uma relação que começou com forte paixão e se perdeu na rotina

18.03.26 12h37

MAIS LIDAS EM CULTURA

BEIJÃO

BBB 26: Chaiany e Marciele se beijam escondidas e programa relembra momento

A paraense havia pedido segredo sobre o que aconteceu, mas a sister detalhou experiência intensa

18.03.26 8h50

SESSÃO DA TARDE

Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, quarta-feira (18/03)?

O filme "5000 Cobertas" vai ao ar logo após a edição especial da novela "Terra Nostra”, na TV Globo.

18.03.26 11h00

CINEMA

'Homem-Aranha: Um Novo Dia' ganha trailer com Zendaya e Justiceiro; assista

O filme tem estreia marcada para 30 de julho de 2026 nos cinemas brasileiros

18.03.26 9h26

SAMBA

Feijoada de Jorge une gastronomia tradicional e os grandes clássicos do samba em Belém

A celebração em torno da tradição da feijoada e da devoção a São Jorge promete uma tarde de convivência e música de alta qualidade no coração da capital paraense

18.03.26 11h20

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda