BBB 26: Ana Paula discute com Samira após reação de aliadas depois do paredão

Ana Paula Renault e Samira Sagr protagonizaram uma torta de climão logo após a exibição do Big Brother Brasil 26 ao vivo, na última terça-feira (17), na TV Globo. A discussão entre as sisters iniciou quando Ana Paula desabafou não ter se sentido acolhida por suas amigas aliadas no jogo após ter sobrevivido ao paredão, porque, ao invés de comemorar, Samira e Milena ficaram tristes com a saída de Breno.

Na disputa da berlinda pelo reality show, estavam Ana Paula, Breno Corã e Leandro Boneco, mas Breno foi o escolhido pelo público para ser eliminado com 58,96% dos votos. Ao longo das semanas, o modelo teve algumas brigas com a jornalista por várias situações na casa, mas, nos últimos dias, ele se aproximou das aliadas de Ana Paula, o que fez com que elas ficassem surpresas com o momento e Ana desconfortável.

“Eu não vou me alongar mais porque acho que já deu. Você tá fazendo igual ao Breno fazia comigo, e isso vai começar a me irritar, porque você não vai mudar a minha cabeça e não vai mudar o que aconteceu. Você quer aliviar para o seu lado”, disse Ana Paula Renault à Samira.

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Amigas ou rivais?

A conversa difícil entre as sisters começou quando Ana Paula foi contar o que estava sentindo sobre a situação para Samira, e a participante disse que não era para ela pensar daquela maneira. “Cada um entrega aquilo que pode e a vida é assim. Não, tanto que estou vivendo o meu dia hoje. Só que eu acho que tudo que a gente faz aqui tem consequências. E pronto, sem ameaças”, rebateu Ana Paula Renault.

Em seguida, Samira pediu desculpas a Ana Paula por não poder entregar a reação que ela esperava com o anúncio da saída de Breno, e a jornalista destacou que não sabia o que esperava no momento, mas com certeza não queria que fosse daquela forma que as meninas fizeram no programa. “Não sei o que eu esperava, mas não um velório. Porque eu realmente não morri, ainda estou aqui”, finalizou Ana Paula.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)