Joelma, Dona Onete, Gaby, Felipe Cordeiro e Zaynara são indicadas ao 33º Prêmio da Música Brasileira

A 33ª edição do Prêmio BTG Pactual da Música Brasileira revelou seus indicados em um evento marcante no BTG Pactual Hall, em São Paulo, consolidando o Pará como uma das grandes potências da cena nacional. Com a cerimônia de premiação agendada para o dia 10 de junho, no prestigiado Theatro Municipal do Rio de Janeiro, o anúncio oficial foi embalado por um tributo a Cazuza, homenageado do ano, com performances de artistas como Ney Matogrosso e Zé Ibarra. No entanto, o grande destaque da lista de indicados em suas 18 categorias é o forte protagonismo da música produzida em solo paraense, que une veteranos e novos talentos em uma vitrine de diversidade e originalidade.

O estado marca presença com nomes que atravessam gerações, evidenciando a força do Norte em categorias estratégicas. No segmento de Canção Popular, a estrela Joelma brilha em dose dupla: ela disputa o troféu de Melhor Artista e concorre a Melhor Lançamento com o registro "Lua dos Apaixonados (Ao Vivo)". Na mesma categoria de lançamento, o paraense Felipe Cordeiro também garante seu lugar no páreo com a colaboração "Vem, Love", gravada ao lado de Otto e Duda Brack, reforçando a estética pop e envolvente da guitarrada.

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A ancestralidade e a tradição paraense também foram reconhecidas no segmento de Raízes, onde Dona Onete domina as indicações. A "Diva do Marajó" concorre como Melhor Artista e também na categoria de Melhor Lançamento pelo elogiado álbum "Quatro Contas". Representando a nova geração e a ascensão meteórica do beat melody, a jovem Zaynara aparece como uma das grandes promessas na categoria Revelação, simbolizando a renovação rítmica do estado.

Para completar a lista de talentos do Pará, Gaby Amarantos disputa a categoria de Projeto Audiovisual com o trabalho "Rock Doido", uma obra que reafirma sua potência estética e o vigor sonoro da cultura das aparelhagens. A presença massiva desses artistas na maior premiação da música brasileira não apenas celebra carreiras individuais, mas consagra o Pará como um celeiro criativo fundamental para a identidade cultural do país, preparando o terreno para uma noite histórica em junho, no Rio de Janeiro.

Dona Onete comemorou o feito no seu perfil no Instagram, após ficar mais de um mês internada: “Ah meus pretos, agora retomando a rotina aos poucos, vim aqui comemorar com vocês uma notícia linda! A canção “Quatro Contas” está indicada ao Prêmio da Música Brasileira 2026 na categoria Raízes. Também fui indicada na categoria Melhor Artista - Raízes. Muito muito feliz com essa notícia. E logo logo estarei pertinho de todos vocês!”

Luedji Luna e João Gomes foram os grandes destaques da lista de indicações. A baiana concorre em quatro categorias: melhor artista de pop, melhor lançamento de pop (duas vezes) com "Antes que a terra acabe" e com "Um mar pra cada um", e melhor projeto audiovisual, com "Apocalipse". O pernambucano também está no páreo em quatro indicações: melhor artista em canção popular, melhor lançamento em canção popular, com "Pé de serrita", melhor projeto especial e melhor lançamento, com “Dominguinho”, ao lado de Mestrinho e Jota.Pe, e melhor artista raízes.

Criado em 1987, o prêmio chega à 33ª edição mantendo a proposta de reconhecer artistas e profissionais da música brasileira, ao mesmo tempo em que amplia sua atuação em projetos de fomento e formação no setor.