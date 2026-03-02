Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Fafá de Belém será homenageada no Prêmio Estrelas do Diálogo em São Paulo

Cerimônia de entrega do Prêmio ocorrerá no dia 9 deste mês, no Hotel Renaissance

Eduardo Rocha
fonte

Cantora Fafá de Belém reconhecida com uma das vozes da Amazônia (Foto: Ivan Duarte / Arquivo O Liberal)

Em plena celebração de 50 anos de carreira na música, a cantora Fafá de Belém será uma das pessoas homenageadas na 3ª edição do Prêmio Estrelas do Diálogo. Esse reconhecimento é concedido pelo Instituto pelo Diálogo Intercultural a personalidades que promovem o diálogo entre diferentes esferas da sociedade brasileira nos aspectos político, cultural, educacional, artístico e outros. 

Fafá é um dos ícones da música brasileira e uma das vozes marcantes do país. Ela será reconhecida na categoria “Diálogo Político e Cultural”, já que sua atuação vai além da música e destaca-se, também, pelo engajamento social e valorização da cultura amazônica. 

Como ressalta a coordenação do Prêmio, "a homenagem celebra, não apenas, a relevância artística da cantora que construiu uma trajetória artística sólida, mas, também, sua representatividade para o povo paraense e sua contribuição para a identidade cultural da região Norte, pois ela levou o nome do estado do Pará mundo afora ao longo de mais de quatro décadas de carreira".

A cerimônia de entrega do Prêmio Estrelas do Diálogo, acontece no Hotel Renaissance, em São Paulo, em 9 de março de 2026, às 18h30.

O Instituto pelo Diálogo Intercultural apresenta-se como uma instituição brasileira não-governamental fundada com a missão de promover o diálogo intercultural, a compreensão mútua, estimular o pensamento e a empatia, incentivar a troca de opiniões, informações e experiências. 

O Instituto apresenta-se como a continuação do Centro Cultural Brasil-Turquia, inspirado no Movimento Hizmet, que começou com os ensinamentos e o exemplo do erudito muçulmano e defensor da paz Sr. Fethullah Gülen (em memória). Desse modo, visa contribuir para o pluralismo, a construção da paz, a resolução de conflitos, o diálogo intercultural, a promoção dos valores universais humanos, a harmonia e a justiça sociais, os direitos civis e a coesão na sociedade por meio de encontros, workshops, painéis, palestras, conferências, eventos solidários, publicações e outras atividades.

Cultura
