Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right Música chevron right

Saiba quem é Adriana Araújo, sambista que está em estado grave após aneurisma cerebral

Segundo assessoria, cantora está em coma induzido e entubada, com quadro de saúde sendo considerado gravíssimo e irreversível

Gabrielle Borges
fonte

O estado de saúde da sambista gerou grande comoção entre fãs, amigos e colegas da cena musical (Reprodução/Redes Sociais)

A renomada sambista Adriana Araújo, uma das principais vozes do samba mineiro, permanece internada em estado gravíssimo após sofrer um aneurisma cerebral em Belo Horizonte.

De acordo com a assessoria da artista, o incidente ocorreu na noite de sábado, quando Adriana passou mal em sua residência, desmaiou e precisou ser socorrida. Saiba mais sobre a trajetória artística da sambista a seguir.

Sucesso em Minas Gerais

Adriana Araújo se firmou como uma das mais importantes representantes do samba na nova geração de Minas Gerais. Sua jornada no universo musical começou em 2008, ano em que teve a oportunidade de interpretar "Nasci para Cantar e Sonhar", de Dona Ivone Lara, durante um show em Belo Horizonte. Para a cantora, esse momento foi um marco decisivo, o ponto de partida para a carreira profissional que se consolidaria nos anos seguintes.

Em 2011, Adriana deu mais um passo importante ao integrar o grupo Simplicidade Samba. A participação no coletivo fortaleceu sua presença nas rodas e eventos dedicados ao samba na capital mineira, consolidando sua identidade na cena local.

VEJA MAIS

image Cantora Adriana Araújo é internada em estado grave devido a aneurisma cerebral
A sambista mineira, nascida em Belo Horizonte, foi parte do grupo Simplicidade Samba e, atualmente, está em carreira solo


image Aneurisma cerebral: o que é, sintomas, causas e tratamento
Problema cerebral tem cura e, na maioria dos casos, não apresenta sintomas


image Aneurisma cerebral: entenda por que mulheres estão mais propensas à doença
Mesmo não sendo exclusividade do gênero feminino, alguns fatores contribuem para uma maior incidência nessa população

Participações em shows de nomes renomados do samba

Como artista solo, a cantora dividiu o palco com nomes consagrados do samba brasileiro, como Diogo Nogueira e Jorge Aragão. Sua carreira alcançou um novo patamar em 2021, com o lançamento do álbum "Minha Verdade". O trabalho, que mistura composições autorais e releituras de clássicos, reflete sua vivência e sua conexão com a tradição do samba, ao mesmo tempo em que traz um frescor contemporâneo ao gênero.

Em 2022, Adriana foi uma das protagonistas do programa Samba Delas, da TV Globo Minas, que celebrou a importância da mulher na construção e no fortalecimento do samba em Belo Horizonte. Sua participação no projeto reforçou o seu papel de destaque na música mineira e brasileira.

Aneurisma irreversível

Adriana foi inicialmente levada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), e posteriormente transferida para o Hospital Odilon Behrens. Após exames, a equipe médica diagnosticou um aneurisma cerebral, que resultou em uma hemorragia de grande extensão.

A assessoria da cantora informou que Adriana está em coma induzido e entubada, com seu quadro de saúde sendo considerado gravíssimo e irreversível. O estado de saúde da sambista gerou grande comoção entre fãs, amigos e colegas da cena musical, que aguardam por mais informações sobre seu estado clínico.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Cultura

Variedades

Adriana Araujo

cantora internada com aneurisma
Música
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MÚSICA

LANÇAMENTO

Márcia Rodrigues lança 'Sentimento Profundo' em parceria com Nelsinho Rodrigues

Novo single aposta no bregarocha e celebra o amor positivo; música já está disponível em todas as plataformas digitais

18.02.26 9h52

turnê

Hilary Duff prepara retorno aos palcos internacionais após duas décadas

Além da turnê, Hilary também prepara o lançamento do seu sexto disco, Luck… Or Something, para o dia 20 de fevereiro deste ano.

12.02.26 15h17

famosos

Demi Lovato cancela cinco shows de turnê para preservar a saúde

Artista explicou que a decisão foi tomada após reconhecer que o ritmo de preparação estava acima do que conseguiria sustentar

11.02.26 10h12

espia só!

Quanto Bad Bunny recebeu por show no Super Bowl? O valor é surpreendente!

As reproduções das músicas do cantor porto-riquenho aumentaram em 210% no Spotify global após sua apresentação no Show do Intervalo.

09.02.26 18h08

MAIS LIDAS EM CULTURA

BERLINDA

Quem está no Paredão Falso do BBB 26? Veja como será a dinâmica do Quarto Secreto

Dinâmica especial movimenta o modo turbo e promete reviravolta no reality show

02.03.26 7h54

AMOR

Público vai ao delírio com fala de Diogo Nogueira sobre Paolla Oliveira: 'Amor não acaba'

Cantor exibiu fotos da ex no telão durante set

02.03.26 9h04

BEBIDA

O que é pitorro de coco? Conheça a bebida de Bad Bunny e saiba como fazer

Destilado tradicional de Porto Rico ganhou projeção global após ser citado no álbum “Debí Tirar Más Fotos”; veja como preparar em casa

02.03.26 7h27

CULTURA

Saiba quem é Adriana Araújo, sambista que está em estado grave após aneurisma cerebral

Segundo assessoria, cantora está em coma induzido e entubada, com quadro de saúde sendo considerado gravíssimo e irreversível

02.03.26 11h03

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda