Saiba quem é Adriana Araújo, sambista que está em estado grave após aneurisma cerebral

A renomada sambista Adriana Araújo, uma das principais vozes do samba mineiro, permanece internada em estado gravíssimo após sofrer um aneurisma cerebral em Belo Horizonte.

De acordo com a assessoria da artista, o incidente ocorreu na noite de sábado, quando Adriana passou mal em sua residência, desmaiou e precisou ser socorrida. Saiba mais sobre a trajetória artística da sambista a seguir.

Sucesso em Minas Gerais

Adriana Araújo se firmou como uma das mais importantes representantes do samba na nova geração de Minas Gerais. Sua jornada no universo musical começou em 2008, ano em que teve a oportunidade de interpretar "Nasci para Cantar e Sonhar", de Dona Ivone Lara, durante um show em Belo Horizonte. Para a cantora, esse momento foi um marco decisivo, o ponto de partida para a carreira profissional que se consolidaria nos anos seguintes.

Em 2011, Adriana deu mais um passo importante ao integrar o grupo Simplicidade Samba. A participação no coletivo fortaleceu sua presença nas rodas e eventos dedicados ao samba na capital mineira, consolidando sua identidade na cena local.

Participações em shows de nomes renomados do samba

Como artista solo, a cantora dividiu o palco com nomes consagrados do samba brasileiro, como Diogo Nogueira e Jorge Aragão. Sua carreira alcançou um novo patamar em 2021, com o lançamento do álbum "Minha Verdade". O trabalho, que mistura composições autorais e releituras de clássicos, reflete sua vivência e sua conexão com a tradição do samba, ao mesmo tempo em que traz um frescor contemporâneo ao gênero.

Em 2022, Adriana foi uma das protagonistas do programa Samba Delas, da TV Globo Minas, que celebrou a importância da mulher na construção e no fortalecimento do samba em Belo Horizonte. Sua participação no projeto reforçou o seu papel de destaque na música mineira e brasileira.

Aneurisma irreversível

Adriana foi inicialmente levada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), e posteriormente transferida para o Hospital Odilon Behrens. Após exames, a equipe médica diagnosticou um aneurisma cerebral, que resultou em uma hemorragia de grande extensão.

A assessoria da cantora informou que Adriana está em coma induzido e entubada, com seu quadro de saúde sendo considerado gravíssimo e irreversível. O estado de saúde da sambista gerou grande comoção entre fãs, amigos e colegas da cena musical, que aguardam por mais informações sobre seu estado clínico.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)