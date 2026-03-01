Capa Jornal Amazônia
Cantora Adriana Araújo é internada em estado grave devido a aneurisma cerebral

A sambista mineira, nascida em Belo Horizonte, foi parte do grupo Simplicidade Samba e, atualmente, está em carreira solo

Lívia Ximenes
fonte

A cantora está hospitalizada desde a noite desse sábado, 28 de fevereiro (Reprodução / Instagram)

A sambista mineira Adriana Araújo foi internada, nesse sábado (28), em estado grave devido a um aneurisma cerebral. Segundo nota oficial publicada no perfil da artista, ela teve “uma hemorragia de grande extensão” e, no momento, está em coma. O comunicado também afirma que “o quadro é gravíssimo e irreversível”.

“Apesar do diagnóstico médico, seguimos em oração, acreditando que a resposta final é de Deus. Pedimos respeito, sensibilidade e orações. A família e a equipe agradecem profundamente todo o carinho e apoio que temos recebido”, diz o informativo. Adriana passou mal em casa e desmaiou, por isso foi levada a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Em seguida, a cantora foi encaminhada ao Hospital Metropolitano Odilon Behrens, em Belo Horizonte.

Adriana faria um show nesse domingo (1), em um bar na capital mineira. Antes de informar sobre o ocorrido com a artista, a equipe anunciou o cancelamento da programação e destacou que os ingressos seriam automaticamente cancelados e reembolsados.

A cantora é natural de Belo Horizonte e já integrou o grupo Simplicidade Samba, com Evaldo Araújo. Desde 2020, Adriana, que participa frequentemente de rodas de samba na região, está em carreira solo. No ano seguinte, a sambista lançou o álbum “Minha Verdade”.

Palavras-chave

sambista Adriana Araújo

aneurisma cerebral
Celebridades
