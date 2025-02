Márcia Sensitiva é internada com aneurismas após revelar a própria morte

A astróloga Márcia Sensitiva foi internada para passar por um procedimento cirúrgico no hospital. Ela compartilhou com os internautas um vídeo explicando a sua situação. Diretamente do hospital, a famosa disse que precisou ser hospitalizada para a retirada de um aneurisma na carótida.

Seu estado de saúde evoluiu com melhoras, e na segunda-feira (25), ela já recebeu alta hospitalar. “Olá, pessoal! Já tive alta, tô em casa, tô bem. Não é uma brincadeira, mas eu tô me sentindo super bem. Já vou trabalhar um pouquinho”, disse em um vídeo.

Márcia retirou um aneurisma na carótida, que é a artéria responsável pelo transporte do sangue rico em oxigênio para o cérebro. “Tenho que ficar na maciota nos próximos 15 dias, mas tá tudo ótimo. Só não pode fazer muita coisa, né? Pular corda não dá, né? Subir muita escada não dá. Carregar peso não dá, mas o resto eu posso fazer tudo”, explicou.

Para quem não lembra, em 2022, Márcia Sensitiva disse em participação no PodDelas, que já sabe como vai morrer. A vidente contou que recebeu um aviso de como será sua passagem para o mundo espiritual.

Na ocasião, ela disse que tinha acabado de descobrir os aneurismas, mas que não iria morrer por causa disso: “Eu passei mal, tive um esquecimento faz dois meses, eu esqueci que estava na casa do meu filho e tinha passado na cancela. Fui para o hospital e meu médico me internou para fazer uma ressonância. Eu sabia que ia dar bode. Sabe com o que eu estou? Um aneurisma cerebral. Você está me vendo triste? Não! Não vai acontecer nada comigo. Daqui dois meses, eu vou ver. Se estiver maior, corta. Eu não vou morrer de aneurisma. Vou morrer envenenada com remédio. Eu já fiquei internada com tanto calmante que eu tomada. Eu vou morrer por causa do digestivo”.