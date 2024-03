Saiba quem é o músico que morreu após mais de 10 anos em coma

O compositor Alexandre Lima faleceu nesta quinta-feira (28), aos 54 anos, após ficar mais de 10 anos em coma, em Vitória (ES). Em 2013, o integrante da Banda Manimal sofreu um aneurisma da aorta, que o deixou acamado até então. Alexandre ficou conhecido no Espírito Santo pela dedicação às artes por meio da música, e por ser o idealizador do Movimento Rockcongo, fusão dos gêneros rock e congo. Além disso, fez sucesso nacionalmente ao lado do irmão Amaro, Alex, como era popularmente conhecido, na Banda Manimal.

Com o Manimal, emplacou diversos sucessos radiofônicos e que foram apresentados até no exterior, como “Água de Benzer” (com Amaro Lima), “Na Puxada de Rede” (Amaro Lima/Anderson Ventura) e “Marina” (com Renato Casanova e Jura Fernandes).

Em 2013, antes de sofrer o aneurisma, exerceu a função de Secretário Municipal de Cultura em Vitória. "Esta é, sem dúvida, uma enorme perda para o cenário musical e artístico capixaba. Estamos consternados, de luto e solidários principalmente à sua família” declarou o atual Secretário Municipal de Cultura, Edu Henning.

VEJA MAIS

Aneurisma da Aorta

O instrumentista e produtor musical passou mal em 29 de novembro de 2013, durante uma reunião de alinhamento para a programação de fim de ano em Vitória. Alexandre Lima sofreu um aneurisma da aorta e foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) após passar por uma cirurgia. O músico entrou em coma depois de sofrer uma parada cardiorrespiratória durante uma cirurgia para a retirada de um aneurisma na aorta.

Sem o movimento dos braços e das pernas, e se alimentando apenas através de sonda, Alexandre precisou, mensalmente, de cerca de 20 latas da alimentação especial. O músico ficou cerca de 119 dias internado em 2013 e voltou ao hospital, por um mês, em dezembro de 2015, para tratar uma pneumonia.

Alexandre foi tratado com cuidados especiais dentro de casa até falecer nesta quinta-feira (28).

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)