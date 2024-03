Projeto Música nos Museus reúne novamente Grupo Clássica Trio

O Grupo Clássica Trio retorna às atividades neste ano com apresentação especial do Música nos Museus, que ocorrerá nesta quarta-feira (27), a partir das 20h, na Igreja de Santo Alexandre. O grupo composto atualmente pelos paraenses Ana Maria Adade e Marcos Cohen e o paraibano José Medeiros, apresentará um recital especial com entrada gratuita com obras de Astor Piazzolla, Robert Schumann, Luiz Pardal, André Bloch e Paul Gilson.

“Cada compositor tem o seu estilo e o pensamento foi ter um repertório clássico, mas ligado a regionalidade de cada compositor. Se pegar o Luiz Pardal vai ver elementos na cultura paraense”, explica o músico José Medeiros.

A apresentação tem previsão de durar aproximadamente uma hora. Essa será a primeira de uma série de concertos e recitais que o Clássica Trio pretende fazer neste ano. O grupo se apresentará no Festival Internacional de Música do Pará (FIMUPA), no dia 8 de junho. As obras foram escolhidas de acordo com a adaptação dos instrumentos do trio que são o clarinete, oboé e piano.

“A dessa apresentação vamos retomar o nosso trabalho e dar continuidade. Já estamos buscando novos lugares para fazer recitais e concertos”, adianta o professor José Medeiros. “Estamos ensaiando desde no início de fevereiro, quando recebemos o convite para tocar no Fimupa. Surgiu a oportunidade desta apresentação e começamos a fazer a pesquisa para conectar o passado do trio com o presente e com a obra do Luiz Pardal”, complementa o músico.

O grupo criado em 1998 tem como objetivo de divulgar obras de grandes compositores, nacionais e internacionais. Ao longo dos anos, o grupo contou com a participação de grandes convidados da música erudita como, o clarinetista Oleg Andryeyev, os fagotistas Vadin Klokov e Heleno Feitosa, entre outros.

"A gente parou e deu um tempo no trio. Estamos retomando. A última apresentação foi no FIMUPA no início dos anos 2000. Será uma espécie de revival, além do repertório que já trouxemos, temos uma música do Luiz Pardal, que foi escrita especialmente para esse trio, para os professores do Conservatório Carlos Gomes", explica José Medeiros.

Como uma iniciativa do governo do Pará, através da Fundação Carlos Gomes e do Instituto Estadual Carlos Gomes, o projeto musical acontece em parceria com o Sistema Integrado de Museus e Memorais (SIMM), da Secretaria de Estado de Cultura (Secult). A iniciativa oportuniza aos professores e alunos do Instituto Estadual Carlos Gomes (IECG) a experiência de tocar em museus e espaços culturais tradicionais em Belém, e também contribui para a formação de plateia.

“A gente está excitadíssimo para voltar a tocar. Faz uns dez anos que não toco com a professora Maria Adade. A gente estava ensaiando uma peça do Schumann”, diz. “Nosso primeiro recital foi justamente na Igreja de Santo Alexandre. Esse nosso recital vai ter uma carga emocional muito grande, vamos trazer muitas lembranças, será dedicado à música e aos instrumentos para conectar as pessoas”, assegura José Medeiros.