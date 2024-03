Novo hit de Jeff Moraes: conheça inspiração para o single ‘Jambu Dendê’, lançado nas plataformas

Unindo o caloroso swing do dendê baiano ao vibrante tremor do jambu do Pará, o cantor e compositor paraense Jeff Moraes promete sacudir a pista de dança com o lançamento do single "Jambu e Dendê", na próxima quarta-feira (27). Disponível em todas as plataformas digitais, o público poderá ouvir a canção a partir das 00h. Nas redes sociais, o artista compartilhou um “Pré Save” onde compartilhou o refrão para “atiçar” a curiosidade dos fãs. “Uma mistura gostosa que vai fazer vocês dançarem muito”, adiantou Jeff. Confira:

VEJA MAIS

Em entrevista exclusiva com o Grupo Liberal, o artista afirmou estar feliz com a divulgação do novo trabalho, marcando seu retorno às plataformas após o lançamento do seu último disco em 2021. "Estou muito feliz com essa música nova. É uma combinação que convida o público a dançar, a deixar o corpo livre para ser feliz", declarou Jeff.

O cantor revelou que a inspiração por trás da letra de “Jambu e Dendê” veio da experiência de ter participado do Carnaval da Bahia. Na ocisão, Moraes cantou com Carlinhos Brown e Iza no circuito Barra Ondina. Segundo ele, era um sonho antigo e foi realizada de forma plena e recheado de trocas.

“A troca com o Carlinhos Brown foi incrível e com a Iza, foi linda. Estar ali no meio de cantores negros que significam tanto a força da música preta no Brasil. Cantar minhas músicas para a multidão, clássicos da música paraense, como foi o ‘Banzeiro’ da Dona Onete, e ver o público reagir de forma positiva só mostra que estou no caminho certo”, declarou.

A nova música de Jeff combina elementos musicais como o “pagodão” baiano com a guitarrada paraense, criando uma textura sonora considerada envolvente e dançante. “Eu tenho certeza que vai ser uma canção que as pessoas vão se divertir muito ouvindo. É estilo balada”, acrescentou Moraes.

Além do lançamento de “Jambu e Dendê”, Jeff revelou que possui mais outros dois planejados para serem divulgados ainda neste semestre de 2024. Embora não haja planos imediatos para um clipe da nova canção, o músico compartilhou que deixa em aberto a possibilidade de explorar outras formas visuais os lançamentos.

“Não é um álbum, mas nesse segundo semestre talvez vire um EP. Não tenho pretensão de gravar clipe, porque quero focar primeiro na parte musical”, adiantou.

Trajetória

Considerado um artista afro amazônida, Jeff conta em suas músicas uma Amazônia pop e repleta de ancestralidade. Com dez anos de carreira e um disco lançado, intitulado “Tambor e Beat”, o músico relembrou um dos momentos mais marcantes de sua carreira: “Foi na Feira do Açaí, quando gravei meu DVD. A escolha do lugar foi muito importante, porque é um espaço de gastronomia e cultura em nossa cidade, um lugar de ocupação e resistência artística”.

Jeff começou a cantar nos bares de Belém, mas foi na rua, nas batucadas e nas ocupações culturais da cidade que descobriu as múltiplas artes. Além de cantor, colecionando mais de 20 composições, Moraes também é ator.

“Sou fruto de ocupações culturais, não poderia deixar de lançar um DVD, de fazer um trabalho tão importante. Foi muito especial para mim e ver gente que acompanha e admira meu trabalho lotando aquele espaço, vendedores, os trabalhadores dizendo que amaram o show, queriam que eu voltasse”, relembrou o artista sobre a gravação do seu DVD.

Desafios

Jeff mencionou que enfrenta muitos desafios para levar a música para fora do Estado, mas que tem conseguido colher experiências significativas ao mostrar ao mundo suas raízes culturais com o público brasileiro.

“É muito importante perceber as nossas potencialidades e valorizar elas. Estou dando continuidade, é um caminho árduo, mas eu tenho certeza que não estou sozinho, estou levando vários comigo, sendo porta, janela, de artistas que existem na Amazônia”, declarou o cantor.

Para ele, a prova disso é o sucesso do bloco carnavalesco “Minha Boca Treme”, que chegou a sua 5ª edição em dois anos, demonstrando o impacto de Moraes na valorização da música paraense. No último, foram esperados em torno de 700 pessoas, e o público brincante conseguiu dobrar, superando as expectativas do cantor.

“O tema esse ano foi ‘Só tem no Pará’, as pessoas compraram a ideia que a nossa música é muito forte e também pode ser uma música de carnaval. O bloco é uma "perna" do meu trabalho e eu amo estar fazendo trabalho na rua, puxar um bloco em uma bike som”, afirmou o cantor.

Jeff se diz muito realizada por perceber que atraiu uma boa multidão ao potencializar a música paraense. “Fico demais animado por potencializar o nosso sotaque, a nossa voz”, finalizou.