Primeiro Ensaio Aberto do 'Bloco Minha Boca Treme' promete animação no domingo

A preparação para o Carnaval de rua de 2024 em Belém já começa com o primeiro Ensaio Aberto do Bloco Minha Boca Treme, do cantor e artista multimídia Jeff Moraes. O bloco sairá neste domingo (09), a partir das 15h, da Praça do Carmo em direção ao Banzeiro Deckbar. Essa será o primeiro de vários arrastões que Jeff promoverá de maneira popular com uma bike som, guitarra, percussão, pernaltas e a companhia de outros artistas como Nare, Júlia Passos, Gigi Furtado, Raidol, Lue, Camila Castro e Amanda de Paula.

“A ideia do Ensaio Aberto surgiu a partir da minha vontade de fortalecer uma cena local que a gente tem em Belém que é da música autoral e ao perceber que a gente não tem tantos espaços para tocar nossa música na cidade”, constata Jeff. “Eu entendi que minha necessidade hoje é cantar as minhas músicas na rua, então pensei bem gente vamos fazer um ensaio aberto. O principal intuito do Ensaio Aberto é fortalecer a música autoral feita na Amazônia e poder ensinar as pessoas a cantar as músicas e oportunizar isso a outros artistas que também produzem música amazônica”, complementa.

Após o Ensaio Aberto do Bloco Minha Boca Treme ocorrerá show de Mariza Black com participação de Jeff Moraes e discotecagem da Dj Shayra Bottero, no Banzeiro Deckbar. Os ingressos estão à venda na bilheteria do evento.

O artista que tem uma trajetória marcada pelas batucadas de ruas, fruto das ocupações de Belém, é reconhecido por cantar o repertório de carnaval em blocos tradicionais da cidade e do Estado do Pará. O Carnaval é um dos melhores momentos do ano para Jeff Moraes. Em 2023, ele esteve no carnaval de Salvador, um dos maiores do Brasil, ao lado da cantora Isa e de Carlinhos Brown. Além de ter lançado o próprio bloco em Belém – Minha Boca Treme.

“Eu amo Carnaval. Este ano cantei em Salvador e estive ao lado do Brown e da Isa, puxando um trio elétrico em Salvador, mas eu nunca tinha parado para pensar que eu não tinha um bloco. Pensei ‘algo de errado não está certo’. Preciso construir o meu espaço e ter o meu bloco e assim surgiu a ideia de criar o Bloco Minha Boca Treme”, conta. Durante o trajeto os participantes podem ter a experiência sensorial de tomar doses de cachaça de jambu.

O bloco adota uma estética paraense ao optar por usar a bike som, forma de difusão de propagandas e música muito utilizada na capital e recorrente na paisagem da cidade. Jeff adianta que o Ensaio Aberto terá o repertório formado por músicas paraenses com clássicos do brega, carimbó, lambada, cúmbia e também músicas autorais dos artistas locais. O primeiro Ensaio terá o tema “Vem Verão Amazônico”.

“Os Ensaios Abertos sem dúvida nenhuma são a preparação para o Carnaval de 2024. Eu decidi e escrevi uma musiquinha que será lançada neste bloco que falará assim ‘gostoso é carnaval em fevereiro, mas eu faço carnaval o ano inteiro’, justamente para dizer para a galera que nossos ensaios vão acontecer uma vez aos mês. A gente vai estar na rua, levando nosso tambor para brincar, porque em 2024 Minha Boca Treme vem poderoso na nossa cidade”, assegura.

Serviço: I Ensaio Aberto do Bloco Minha Boca Treme.

Data: Domingo, dia 09 de julho

Horário: 15:30h

Concentração: Praça do Carmo

Show Mariza Black e Dj Shayra Bottero

Local: Banzeiro Deckbar

Ingresso: R$10