'Minha Boca Treme' de Jeff Moraes sai em cortejo após o Círio de Nazaré

Após o almoço do Círio neste domingo, 8, tem programação musical em Belém. O bloco "Minha Boca Treme", do cantor Jeff Moraes, sai em cortejo da praça do Carmo, em direção à feira do Açaí. A concentração é a partir das 15h e o evento é gratuito, reunindo outros artistas paraenses.

Jeff Moraes é multiartista e não é a primeira vez que coloca na rua o bloco "Minha Boca Treme". Esta edição é comemorativa ao Círio de Nossa Senhora de Nazaré. Com concentração às 15h na praça do Carmo, sendo auxiliado por uma bike som, guitarra e um grupo de percussionistas, Jeff puxará o bloco que sairá em cortejo convidando os cantores e cantoras ao longo do caminho, ao longo das ruas da cidade velha, em Belém. Participam desta edição Liége, Geraldo Nogueira e Xirleytão.

Jeff Moraes destaca que fazer arte e compartilhá-la na rua neste período, é uma forma de devoção, fé e empatia, diz. "Todo paraense sente quando chega o tempo de Círio. E eu acho que os artistas vêm, ao longo do anos, encontrando a sua forma de celebrar Nossa Senhora de Nazaré", iniciou.

"De celebrar essas águas que rodeiam a gente, porque para mim o arquétipo do Círio é água. Porque é a água que limpa, que lava, que atravessa a gente, que faz a gente se emocionar, que desce em forma de lágrima, que faz com que a gente transpire, se transforme em suor que vem do calor. Para mim o Círio é água quando a gente se encontra na rua para entregar aquilo de mais puro que a gente tem, de mais genuíno, que é a nossa arte”, concluiu Jeff."

O cortejo é em forma de ensaio aberto e este é o terceiro. Como tradição, Jeff distribuirá cachaça de jambu, bem regional, simbolizando o período. O encerramento do trajeto será na Feira do Açaí, durante o Carimbó do Caroço. Uma festa que ocorre na feira. Estará presente o grupo de carimbó da nova geração, Sativus do Mangue e o evento terá participações do Carimbó Selvagem, Fé no Batuque, Mestres Lourival Igarapé e Thomaz Cruz.

Questionado sobre a importância do "Minha Boca Treme" se encontrar na feira do Açaí com os grupos e mestres de carimbó, ressalta que: "nada mais é do que o povo se transformando em água e atravessando uns aos outros e assim a gente vira um rio muito grande de água doce, de amor e principalmente de cultura, de arte, de música preta, de música originária, de música ancestral, saudando quem veio antes da gente, saudando o povo da rua, saudando a ancestralidade. Eu acho que essa é a essência do círio pra mim”, finalizou.



Serviço

"Minha Boca Treme"

Data: 08/10

Horário: 15h

Evento Gratuito

Concentração: Praça do Carmo

Encerramento: Feira do Açaí

Convidados: Liége, Geraldo Nogueira e Xirleytão