Zélia Duncan revela motivo para Rita Lee ter se afastado dela

A participação no grupo Os Mutantes gerou um problema pessoal entre Zélia Duncan e Rita Lee, que nunca foi superado até a morte de Rita. Zélia lembrou quando recebeu o convite. "Falei: 'Rita, recebi esse convite, mas eu quero saber como é pra você, porque se for estranho pra você, eu não vou'. Ela esperou três segundos e falou: 'Vai, você vai se divertir com os mano'. Eu fui", lembra

"Alguns meses depois, ela foi sumindo. Tentei procurar até um certo ponto. Fui amiga dela até onde ela permitiu. [...] Eu só mandava palavras de amor pra ela, mas ela nunca respondeu", lamentou Zélia Duncan.

A entrevista concedida ao podcast Desculpa Alguma Coisa de Tati Bernardi. Zélia disse durante o bate-papo que demorou para aceitar a voz e desabafa sobre as críticas que recebia. "Eu falava 'oi' e queria que alguém falasse algo depois de mim pra minha voz não ficar soando. No meu primeiro disco, eu tive uma crítica que o cara dizia que eu devia ter algum problema de hormônio pra ter a voz grave", contou.