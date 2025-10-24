Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Kim Kardashian está com aneurisma cerebral e culpa divórcio conturbado com Kanye West

A notícia foi revelada no trailer da nova temporada do reality de sua família

Estadão Conteúdo
fonte

O cantor de rap Kanye West ao lado da esposa Kim Kardashian (Danny Moloshok / Reuters)

Kim Kardashian compartilhou o diagnóstico de um aneurisma no cérebro devido ao estresse. A notícia foi revelada no trailer da nova temporada do reality de sua família, o 'The Kardashians', nessa quinta-feira, 23.

Segundo ela, o estresse foi majoritariamente causado por seu divórcio com o rapper Kanye West, com quem teve quatro filhos, North, Saint, Chicago e Psalm. "Havia um pequeno aneurisma. Os médico disseram que era apenas estresse", disse, após aparecer realizando exames como a ressonância magnética.

O aneurisma cerebral é uma condição em que há a dilatação de uma artéria no cérebro. As causas podem ser várias, entre pré-disposição genética, estresse, tabagismo e lesões na cabeça. Apesar de ser uma doença silenciosa, ela apresenta riscos reais caso a artéria se rompa, motivo pelo qual o monitoramento da condição deve ser feito com frequência.

Sobre o divórcio, a socialite comentou: "As pessoas acham que eu tenho o luxo de sair e não lidar com ele de novo. Essa não é minha realidade. Temos quatro filhos juntos."

"Estou feliz que acabou", afirmou, sobre não estar mais com o rapper. Recentemente, Kim também revelou que um dos motivos que a fez optar pela separação foi a instabilidade financeira e emocional em que o cantor a deixava.

"Eu chegava em casa e tínhamos cinco Lamborghinis. De repente, elas não estavam mais lá quando ele estava em surto. Eu perguntava: onde estão os carros? Onde está o meu carro novo?. Ah, ele os deu embora para seus amigos.", disse, ao podcast Call Her Daddy.

O reality 'The Kardashians' está disponível na Disney+ aqui no Brasil.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Kim Kardashian

Kanye West

divórcio
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

BALLET

'Sagração': Theatro da Paz recebe Cia Deborah Colker com apresentações até domingo (26)

Espetáculo reúne 15 bailarinos e cenografia de Gringo Cardia com 170 bambus de quatro metros de altura

24.10.25 8h00

FUNK

Andressa Urach aparece como MC Ímola em produção realizada por paraense

O personal stylist de celebridades, André de Moraes, produziu a artista para sua nova fase artística. Profissional foi jurado do Rainha das Rainhas 2025

23.10.25 16h40

SE PROGRAME!

Programação do Global Citizen Festival: Amazônia terá shows e interatividade a partir das 15h

Na parte externa do Mangueirão, terá ativação exclusiva

23.10.25 16h10

PROGRAMAÇÃO

Alane Dias será apresentadora no Global Citizen: Amazônia

Últimos ingressos disponíveis gratuitamente e exclusivamente para moradores de Belém e do Estado do Pará

23.10.25 15h44

MAIS LIDAS EM CULTURA

PROGRAMAÇÃO

Que horas começa o Global Citizen Festival: Amazônia? Veja horários de abertura, transmissão e shows

Festival será realizado no Mangueirão, no dia 1º de novembro, com shows gratuitos de artistas como Anitta, Gaby Amarantos, Seu Jorge e Chris Martin

24.10.25 8h00

BALLET

'Sagração': Theatro da Paz recebe Cia Deborah Colker com apresentações até domingo (26)

Espetáculo reúne 15 bailarinos e cenografia de Gringo Cardia com 170 bambus de quatro metros de altura

24.10.25 8h00

CULTURA

Jorge Bodanzky fala ao ‘Mangueirosamente’ sobre a arte de mostrar a Amazônia real no cinema

O diretor de Iracema - Uma Transa Amazônica, de 1974, que chegou a ser censurado pela Ditadura Militar

24.10.25 8h00

FAMOSOS

Lucas Leto, ator de ‘Vale Tudo’, se envolve em acidente de trânsito

Participante da “Dança dos Famosos”, ele estava em um carro de aplicativo, acompanhado do assessor e da coreógrafa Mayara Araújo

24.10.25 10h11

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda