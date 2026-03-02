Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

O que é pitorro de coco? Conheça a bebida de Bad Bunny e saiba como fazer

Destilado tradicional de Porto Rico ganhou projeção global após ser citado no álbum “Debí Tirar Más Fotos”; veja como preparar em casa

Hannah Franco
fonte

O que é pitorro de coco? Conheça a bebida citada por Bad Bunny. (Reprodução/Redes sociais)

Mais do que um fenômeno da música latina, Bad Bunny ajudou a levar um destilado tradicional de Porto Rico ao cenário internacional. O pitorro de coco, bebida artesanal ligada à identidade cultural porto-riquenha, ganhou destaque após ser citado no álbum “Debí Tirar Más Fotos”, vencedor do Grammy de Álbum do Ano, e em participações do artista na televisão americana.

No programa “The Tonight Show”, apresentado por Jimmy Fallon, o cantor levou uma garrafa da bebida para o apresentador experimentar. Após provar, Fallon comentou: “É delicioso!”. O próprio artista alertou que o pitorro é de “outro nível” e aconselhou cuidado ao consumir.

VEJA MAIS

image Namorada de Bad Bunny é brasileira? Conheça Gabriela Berlingeri, que o acompanha em São Paulo
Gabriela também aparece no clipe da música En Casita e participa dos vocais de El Apagón.

image Casamento exibido durante show de Bad Bunny no Super Bowl foi real; conheça a história
Representante do cantor confirmou que cerimônia aconteceu ao vivo durante o intervalo

O que é pitorro de coco?

O pitorro é um destilado artesanal produzido a partir do melaço da cana-de-açúcar, semelhante ao rum. A versão de coco combina a base alcoólica com leite de coco, creme de coco, açúcar e especiarias como canela e cravo, resultando em uma bebida aromática e adocicada. Tradicionalmente, o pitorro não passa por envelhecimento em barris de madeira.

Em vez disso, costuma ser armazenado em recipientes de vidro escuro e frequentemente infusionado com frutas e especiarias. Entre os sabores mais comuns estão:

  • coco;
  • abacaxi;
  • maracujá;
  • café;
  • tamarindo;
  • passas e ameixas secas.

A graduação alcoólica varia entre 35% e 50%, podendo ser ainda mais elevada em versões artesanais.

Origem e tradição em Porto Rico

A origem do pitorro remonta ao século XVIII. A bebida ganhou força como produção clandestina, especialmente após a Lei Jones, de 1917, que estendeu a Lei Seca dos Estados Unidos à ilha. Produzi-lo tornou-se não apenas uma alternativa econômica, mas também um gesto de resistência cultural.

Historicamente associado às regiões montanhosas de Porto Rico, o pitorro faz parte das celebrações natalinas e é ingrediente tradicional do coquito, drinque cremoso de coco e especiarias.

Hoje, a bebida circula em dois ambientes: o doméstico, com receitas familiares transmitidas entre gerações, e o comercial, com destilarias licenciadas que padronizam teor alcoólico e perfil sensorial. Entre os estilos mais conhecidos estão:

  • Blanco ou Cañita: mais seco e potente;
  • Curado: infusionado com frutas secas e especiarias;
  • Bilí: aromatizado com quenepa (limão espanhol).
image Destilado tradicional de Porto Rico. (Divulgação/Pitorro)

Como fazer pitorro de coco em casa

A versão caseira mais comum é preparada de forma simplificada, misturando os ingredientes e servindo gelado após período de repouso. Ingredientes

  • 1 garrafa (750 ml) de rum branco ou conhaque;
  • 1 xícara de creme de coco;
  • 1 xícara de leite de coco;
  • 1/2 xícara de açúcar;
  • 1/2 colher de chá de extrato de baunilha (opcional);
  • 1 pau de canela;
  • cravos a gosto (opcional).

Modo de preparo

  1. Aqueça o rum em fogo baixo e adicione a canela e os cravos. Deixe infusionar por cerca de 10 minutos, sem ferver, e retire do fogo.
  2. Em outro recipiente, misture o leite de coco com o creme de coco até obter uma textura homogênea.
  3. Acrescente o açúcar e mexa até dissolver. Adicione o extrato de baunilha.
  4. Após o resfriamento do rum, incorpore à mistura de coco e mexa bem.
  5. Armazene em recipiente hermético por pelo menos dois dias em local fresco e escuro para intensificar os sabores.

A bebida pode ser servida fria ou em temperatura ambiente, geralmente em pequenas porções, acompanhando sobremesas ou celebrações.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

BAD BUNNY

PITORRO DE COCO

RECEITA DE DRINK
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

EXCLUSIVA

Cadu Libonati vive entre os dilemas de 'Túlio' na TV e a vulnerabilidade do podcast 'Salvando Cadu'

Ator abre o jogo sobre o processo criativo no universo de "Êta Mundo Melhor!" e a expectativa para o lançamento da nova temporada de seu projeto autoral 

02.03.26 8h00

Samuel de Assis celebra trajetória artística e o Carnaval de Belém no Camarote Miltons

Muso da Beija-Flor e protagonista de grandes sucessos da TV Globo, o ator aterrissa em Belém para prestigiar os desfiles oficiais como convidado especial da ESA. Ele destaca o papel do Carnaval como ferramenta de resistência e celebra a representatividade negra nas telas e nas avenidas

28.02.26 8h00

CARNAVAL 2026

Exclusivo: Mestre Ciça fala sobre promessa de parar de fumar e fama de ‘onipresente’

Pela primeira vez em 50 anos, mestre participa de carnaval fora do Rio de Janeiro, ele revelou detalhes sobre promessa e meme

27.02.26 11h33

MÚSICA

Isadora Pompeo, Jefferson & Suellen e Novo Som são atrações do 'Vem Louvar Pará' em Breves

Após reunir 100 mil pessoas em Belém, o festival gospel chega à Ilha do Marajó com grandes nomes da música cristã

27.02.26 11h03

MAIS LIDAS EM CULTURA

BERLINDA

Quem está no Paredão Falso do BBB 26? Veja como será a dinâmica do Quarto Secreto

Dinâmica especial movimenta o modo turbo e promete reviravolta no reality show

02.03.26 7h54

BEBIDA

O que é pitorro de coco? Conheça a bebida de Bad Bunny e saiba como fazer

Destilado tradicional de Porto Rico ganhou projeção global após ser citado no álbum “Debí Tirar Más Fotos”; veja como preparar em casa

02.03.26 7h27

CELEBRIDADES

Nicole Bahls homenageia Juliano Floss e dá a peru nome do dançarino: ‘É bonzinho, inteligente’

A modelo costuma nomear os animais segundo artistas e celebridades

01.03.26 22h40

CELEBRIDADE

Cantora Adriana Araújo é internada em estado grave devido a aneurisma cerebral

A sambista mineira, nascida em Belo Horizonte, foi parte do grupo Simplicidade Samba e, atualmente, está em carreira solo

01.03.26 20h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda