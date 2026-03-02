O que é pitorro de coco? Conheça a bebida de Bad Bunny e saiba como fazer

Mais do que um fenômeno da música latina, Bad Bunny ajudou a levar um destilado tradicional de Porto Rico ao cenário internacional. O pitorro de coco, bebida artesanal ligada à identidade cultural porto-riquenha, ganhou destaque após ser citado no álbum “Debí Tirar Más Fotos”, vencedor do Grammy de Álbum do Ano, e em participações do artista na televisão americana.

No programa “The Tonight Show”, apresentado por Jimmy Fallon, o cantor levou uma garrafa da bebida para o apresentador experimentar. Após provar, Fallon comentou: “É delicioso!”. O próprio artista alertou que o pitorro é de “outro nível” e aconselhou cuidado ao consumir.

VEJA MAIS

O que é pitorro de coco?

O pitorro é um destilado artesanal produzido a partir do melaço da cana-de-açúcar, semelhante ao rum. A versão de coco combina a base alcoólica com leite de coco, creme de coco, açúcar e especiarias como canela e cravo, resultando em uma bebida aromática e adocicada. Tradicionalmente, o pitorro não passa por envelhecimento em barris de madeira.

Em vez disso, costuma ser armazenado em recipientes de vidro escuro e frequentemente infusionado com frutas e especiarias. Entre os sabores mais comuns estão:

coco;

abacaxi;

maracujá;

café;

tamarindo;

passas e ameixas secas.

A graduação alcoólica varia entre 35% e 50%, podendo ser ainda mais elevada em versões artesanais.

Origem e tradição em Porto Rico

A origem do pitorro remonta ao século XVIII. A bebida ganhou força como produção clandestina, especialmente após a Lei Jones, de 1917, que estendeu a Lei Seca dos Estados Unidos à ilha. Produzi-lo tornou-se não apenas uma alternativa econômica, mas também um gesto de resistência cultural.

Historicamente associado às regiões montanhosas de Porto Rico, o pitorro faz parte das celebrações natalinas e é ingrediente tradicional do coquito, drinque cremoso de coco e especiarias.

Hoje, a bebida circula em dois ambientes: o doméstico, com receitas familiares transmitidas entre gerações, e o comercial, com destilarias licenciadas que padronizam teor alcoólico e perfil sensorial. Entre os estilos mais conhecidos estão:

Blanco ou Cañita : mais seco e potente;

: mais seco e potente; Curado : infusionado com frutas secas e especiarias;

: infusionado com frutas secas e especiarias; Bilí: aromatizado com quenepa (limão espanhol).

Destilado tradicional de Porto Rico. (Divulgação/Pitorro)

Como fazer pitorro de coco em casa

A versão caseira mais comum é preparada de forma simplificada, misturando os ingredientes e servindo gelado após período de repouso. Ingredientes

1 garrafa (750 ml) de rum branco ou conhaque;

1 xícara de creme de coco;

1 xícara de leite de coco;

1/2 xícara de açúcar;

1/2 colher de chá de extrato de baunilha (opcional);

1 pau de canela;

cravos a gosto (opcional).

Modo de preparo

Aqueça o rum em fogo baixo e adicione a canela e os cravos. Deixe infusionar por cerca de 10 minutos, sem ferver, e retire do fogo. Em outro recipiente, misture o leite de coco com o creme de coco até obter uma textura homogênea. Acrescente o açúcar e mexa até dissolver. Adicione o extrato de baunilha. Após o resfriamento do rum, incorpore à mistura de coco e mexa bem. Armazene em recipiente hermético por pelo menos dois dias em local fresco e escuro para intensificar os sabores.

A bebida pode ser servida fria ou em temperatura ambiente, geralmente em pequenas porções, acompanhando sobremesas ou celebrações.