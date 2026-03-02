O que é pitorro de coco? Conheça a bebida de Bad Bunny e saiba como fazer
Destilado tradicional de Porto Rico ganhou projeção global após ser citado no álbum “Debí Tirar Más Fotos”; veja como preparar em casa
Mais do que um fenômeno da música latina, Bad Bunny ajudou a levar um destilado tradicional de Porto Rico ao cenário internacional. O pitorro de coco, bebida artesanal ligada à identidade cultural porto-riquenha, ganhou destaque após ser citado no álbum “Debí Tirar Más Fotos”, vencedor do Grammy de Álbum do Ano, e em participações do artista na televisão americana.
No programa “The Tonight Show”, apresentado por Jimmy Fallon, o cantor levou uma garrafa da bebida para o apresentador experimentar. Após provar, Fallon comentou: “É delicioso!”. O próprio artista alertou que o pitorro é de “outro nível” e aconselhou cuidado ao consumir.
O que é pitorro de coco?
O pitorro é um destilado artesanal produzido a partir do melaço da cana-de-açúcar, semelhante ao rum. A versão de coco combina a base alcoólica com leite de coco, creme de coco, açúcar e especiarias como canela e cravo, resultando em uma bebida aromática e adocicada. Tradicionalmente, o pitorro não passa por envelhecimento em barris de madeira.
Em vez disso, costuma ser armazenado em recipientes de vidro escuro e frequentemente infusionado com frutas e especiarias. Entre os sabores mais comuns estão:
- coco;
- abacaxi;
- maracujá;
- café;
- tamarindo;
- passas e ameixas secas.
A graduação alcoólica varia entre 35% e 50%, podendo ser ainda mais elevada em versões artesanais.
Origem e tradição em Porto Rico
A origem do pitorro remonta ao século XVIII. A bebida ganhou força como produção clandestina, especialmente após a Lei Jones, de 1917, que estendeu a Lei Seca dos Estados Unidos à ilha. Produzi-lo tornou-se não apenas uma alternativa econômica, mas também um gesto de resistência cultural.
Historicamente associado às regiões montanhosas de Porto Rico, o pitorro faz parte das celebrações natalinas e é ingrediente tradicional do coquito, drinque cremoso de coco e especiarias.
Hoje, a bebida circula em dois ambientes: o doméstico, com receitas familiares transmitidas entre gerações, e o comercial, com destilarias licenciadas que padronizam teor alcoólico e perfil sensorial. Entre os estilos mais conhecidos estão:
- Blanco ou Cañita: mais seco e potente;
- Curado: infusionado com frutas secas e especiarias;
- Bilí: aromatizado com quenepa (limão espanhol).
Como fazer pitorro de coco em casa
A versão caseira mais comum é preparada de forma simplificada, misturando os ingredientes e servindo gelado após período de repouso. Ingredientes
- 1 garrafa (750 ml) de rum branco ou conhaque;
- 1 xícara de creme de coco;
- 1 xícara de leite de coco;
- 1/2 xícara de açúcar;
- 1/2 colher de chá de extrato de baunilha (opcional);
- 1 pau de canela;
- cravos a gosto (opcional).
Modo de preparo
- Aqueça o rum em fogo baixo e adicione a canela e os cravos. Deixe infusionar por cerca de 10 minutos, sem ferver, e retire do fogo.
- Em outro recipiente, misture o leite de coco com o creme de coco até obter uma textura homogênea.
- Acrescente o açúcar e mexa até dissolver. Adicione o extrato de baunilha.
- Após o resfriamento do rum, incorpore à mistura de coco e mexa bem.
- Armazene em recipiente hermético por pelo menos dois dias em local fresco e escuro para intensificar os sabores.
A bebida pode ser servida fria ou em temperatura ambiente, geralmente em pequenas porções, acompanhando sobremesas ou celebrações.
