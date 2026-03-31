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International Booker Prize divulga lista de finalistas com a brasileira Ana Paula Maia; veja

Ana Paula foi selecionada pela obra Assim na Terra Como Embaixo da Terra. Seu romance, publicado pela Record, venceu, em 2018, o Prêmio São Paulo de Literatura

Estadão Conteúdo
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Escritora brasileira Ana Paula Maia (Instagram @maiatravis)

O International Booker Prize, premiação de literatura que reconhece as melhores obras de ficção traduzidas para o inglês e publicadas no Reino Unido e na Irlanda, anunciou nesta terça-feira, 31, os finalistas da edição deste ano. A brasileira Ana Paula Maia aparece na lista.

Ana Paula foi selecionada pela obra Assim na Terra Como Embaixo da Terra, traduzida para o inglês por Padma Viswanathan com o título On Earth As It Is Beneath. Seu romance, publicado pela Record, venceu, em 2018, o Prêmio São Paulo de Literatura.

Publicado em 2017, o livro de Ana Paula Maia narra o cotidiano de uma colônia penal isolada prestes a ser destruída. A instituição que foi construída para ser um modelo de centro de detenção, sobre um terreno com histórico de tortura e assassinato de escravizados, se transformou em uma espécie de campo de extermínio.

Em suas próprias palavras, Maia explica à organização do prêmio que escreveu o livro para criar uma reflexão sobre o sistema prisional. "Não julgá-lo, mas tentar obter uma compreensão mais aprofundada dele. Levei sete meses para escrever o livro, fiz muitas pesquisas, lendo artigos de jornal, notas oficiais de órgãos governamentais e outros", afirmou.

Para a autora, o livro mostra o quanto há em comum nos sistemas prisionais no Brasil e em outros lugares do mundo, e o quanto eles podem ir além de nossa simples compreensão. "Quanto mais eu refletia (...), mais eu percebia que, para além da aplicação da lei para criminosos, no fim, estamos todos aprisionados neste mundo, com muros que podem ou não estar visíveis."

Os finalistas

Os seis finalistas do International Booker Prize 2026 são:

The Nights Are Quiet in Tehran (de Shida Bazyar, traduzido para o inglês por Ruth Martin), publicado originalmente em alemão;

  • Assim na Terra Como Embaixo da Terra (de Ana Paula Maia, traduzido para o inglês por Padma Viswanathan), publicado originalmente em português;
  • She Who Remains (de Rene Karabash, traduzido para o inglês por Izidora Angel), publicado originalmente em búlgaro;
  • The Director (de Daniel Kehlmann, traduzido para o inglês por Ross Benjamin), publicado originalmente em alemão;
  • The Witch (de Marie NDiaye, traduzido para o inglês por Jordan Stump), publicado originalmente em francês;
  • Taiwan Travelogue (de Yáng Shuang-zi, traduzido para o inglês por Lin King), publicado originalmente em mandarim.

O International Booker Prize dá ao autor e ao tradutor (ou tradutores) vencedores o prêmio de 50 mil libras (cerca de R$ 344 mil, na conversão atual), dividido igualmente entre as duas partes. O vencedor será anunciado no dia 19 de maio, em cerimônia realizada no museu Tate Modern, em Londres.

Quem é Ana Paula Maia?

Nascida em 1977 em Nova Iguaçu, município da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, Ana Paula Maia publicou seu primeiro romance, O Habitante das Falhas Subterrâneas, em 2003. Desde então, participou de antologias e escreveu mais cinco romances - entre eles, Assim na Terra Como Embaixo da Terra e a trilogia do fim, que compreende os livros De Cada Quinhentos Uma Alma, Búfalos Selvagens e Enterre Seus Mortos, que transformado em filme com Selton Mello e Marjorie Estiano.

Ana Paula Maia já venceu o Prêmio São Paulo de Literatura duas vezes seguidas, em 2018 e 2019. Para a TV, criou e escreveu a série Desalma, do Globoplay, e também foi roteirista do filme Deserto, de Guilherme Weber.

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