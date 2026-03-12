Capa Jornal Amazônia
Fotógrafa paraense Paula Giordano é selecionada para exposição da 10ª edição do Prêmio Pierre Verger

O curador da mostra, o pesquisador paraense Alexandre Sequeira, conduzirá visita guiada na mostra em Salvador

O Liberal
fonte

A artista participa com o ensaio “Catarse de Devoção”, que integra a exposição coletiva do prêmio (Paula Giordano/ Exposição Catarse de Devoção)

A fotógrafa e artista visual Paula Giordano foi selecionada para a 10ª edição do Prêmio Nacional de Fotografia Pierre Verger, uma das principais premiações brasileiras dedicadas ao gênero. Seu ensaio “Catarse de Devoção” integra a exposição coletiva do prêmio, que será inaugurada nesta quinta-feira, 12, na Galeria 5 do Museu de Arte da Bahia, em Salvador.

Obras de Paula Giordano

A mostra, que reúne 16 trabalhos de artistas de todo o país, é promovida pela Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb), unidade vinculada à Secretaria de Cultura do Estado (SecultBA). A curadoria é do professor e pesquisador paraense Alexandre Sequeira, da Faculdade de Artes Visuais e do Programa de Pós-Graduação em Artes da Universidade Federal do Pará (UFPA).

Panorama da Fotografia Contemporânea Brasileira

A exposição apresenta um panorama da fotografia contemporânea brasileira, abordando questões sociais, históricas e culturais. Os ensaios estão divididos nas categorias Ancestralidades e Representações, Questões Históricas e Livre Temática e Técnica. As obras selecionadas também compõem um catálogo bilíngue, disponível em português e inglês.

"Catarse de Devoção": A Fé na Corda do Círio

O ensaio “Catarse de Devoção” de Paula Giordano explora visualmente as experiências de fé, entrega e sacrifício dos promesseiros da corda do Círio de Nazaré, em Belém. Iniciado em 2012, o projeto acompanha os gestos e as tensões do corpo dos devotos durante a procissão.

Essa procissão é considerada a maior manifestação católica do Brasil e uma das maiores religiosas do mundo. As imagens evidenciam como a fé se inscreve fisicamente no corpo, revelando dimensões de promessa, resistência e transcendência nesse gesto ritual.

Paula Giordano descreve a intensidade de seu trabalho: “Esse trabalho nasce de uma convivência prolongada com os promesseiros da corda do Círio. Ao longo dos anos, fui percebendo como o corpo se torna um território de fé, onde dor, resistência e devoção se entrelaçam. Fotografar esses momentos é também tentar compreender a intensidade dessa experiência coletiva”, afirma a fotógrafa.

Homenagem a Pierre Verger

O prêmio homenageia o fotógrafo e etnólogo franco-brasileiro Pierre Verger. Ele é reconhecido internacionalmente por sua extensa produção fotográfica e por suas pesquisas sobre as culturas afro-atlânticas.

Visita Guiada com o Curador Alexandre Sequeira

O curador Alexandre Sequeira conduzirá o público em uma visita guiada pela exposição coletiva. O evento ocorrerá nesta sexta-feira, 13, a partir das 15h, no Museu de Arte da Bahia.

image Alexandre Sequeira conduzirá o público em uma visita guiada pela exposição coletiva(Te Pinheiro)

“Será uma ótima oportunidade de entrar em contato com a produção das (os) artistas participantes, a partir de um encontro mais direto com as questões que nortearam a curadoria, ou seja, a ideia que conduz a concepção de uma narrativa do conjunto das obras, como também das especificidades da pesquisa de cada artista, uma vez que muitos estarão presentes”, explica Sequeira.

O coordenador de Artes Visuais da Funceb, Uriel Bezerra, destacou a oportunidade de diálogo. "A visita guiada integra a programação pública da exposição. Será uma ótima oportunidade de conhecer o projeto expositivo através de seu autor e desfrutar dos recursos de acessibilidade presentes na mostra.

"Além disso, teremos a oportunidade de dialogar in loco com alguns dos artistas contemplados. A atividade é aberta à toda a comunidade interessada em conhecer um pouco mais sobre fotografia e sobre o próprio Brasil”, complementa Uriel Bezerra.

Serviço

  • Exposição: 10ª Edição do Prêmio Nacional de Fotografia Pierre Verger
  • Onde: Galeria 5 — Museu de Arte da Bahia (MAB), Corredor da Vitória, em Salvador – BA
  • Visitação: 13 de março a 10 de maio de 2026, das 10h às 18h (terça a domingo)
  • Entrada: Gratuita
