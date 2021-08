Filho de Joelma faz as pazes com a mãe após ter sido bloqueado por ela em rede social

Yago Matos é filho da cantora com o advogado Robson Leão, mas nutre um sentimento de filho com o padrasto Ximbinha. O administrador havia dito em abril deste ano, que a mãe tinha bloqueado ele nas redes sociais, após ele ter ido morar com o padrasto. No momento, Yago explicou que a mudança era por causa do trabalho dele.

"Vim morar em Belém a trabalho e não deixei de seguir minha mãe. Eu fui bloqueado. Não estou brigado com ela, mas também não vou escolher lados, ambos são os meus pais. Se eles têm problema entre eles, eles que resolvam", disse o jovem.

No último sábado, 7, o filho de Joelma postou uma foto ao lado da mãe e disse que a amava. "Matando a saudade que eu estava dela. Te amo, mãe", escreveu ele. No dia dos pais, domingo, 8, Yago aproveitou e compartilhou em seu perfil uma foto com Ximbinha, após passar o dia com o padrasto.