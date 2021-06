Mesmo bloqueado pela mãe, filho de Joelma faz homenagem à cantora

Nesta terça-feira (22), o jovem Yago Matos, filho de Joelma, fez uma homenagem à cantora para comemorar 47 anos da mãe. O fato de Joelma ter bloqueado Yago ocorreu desde que rapaz decidiu de ir morar com o ex-padastro Ximbinha. A situação não impediu que ele fizesse uma postagem em sua rede social: “Feliz aniversário, mãe. Hoje é o dia dela. Te amo”, postou. As informações são do Metrópoles.

A cantora tem compartilhado as homenagens de aniversário nos stories, mas não chegou a repostar a publicação feita pelo filho.

Yago é fruto do relacionamento de Joelma com o advogado Robson Leão. Em abril passado, ele revelou que acabou se desentendendo com a cantora e que foi bloqueado nas redes sociais. O rapaz diz considerar Ximbinha seu pai “verdadeiro”.

Joelma e Ximbinha anunciaram o fim do casamento de 18 anos em 2015 após polêmicas brigas e acusações de traições.