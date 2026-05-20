Júlio Cezar, do Nosso Tom, anuncia parceria com Liah Soares em novo feat romântico

Lá vem hit por aí! O cantor Júlio Cezar, vocalista da banda Nosso Tom, movimentou as redes sociais na última terça-feira (19) ao revelar que gravou um feat com a também cantora paraense Liah Soares. Os artistas vão lançar uma música inédita com pegada romântica, apostando no pagode como base da nova parceria musical.

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A faixa chegará às plataformas digitais na primeira semana de julho e também ganhará videoclipe. A informação foi compartilhada com exclusividade ao Grupo Liberal.

A gravação aconteceu no Riomar Studios, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. A produção musical ficou por conta de Raul Silva, responsável também por trabalhos com o cantor Mumuzinho. Já os arranjos foram assinados por Jota Moraes, conhecido por trabalhos com o grupo Sorriso Maroto e por ter atuado como arranjador da cantora Elis Regina.

O projeto marca o encontro de dois artistas paraenses em uma faixa inédita voltada ao romantismo dentro do pagode contemporâneo.