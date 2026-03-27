TV Liberal promove tarde de nostalgia e música no Pátio Belém para retorno de Avenida Brasil

Fenômeno absoluto da teledramaturgia brasileira desde sua estreia em 2012, Avenida Brasil cativou o público com uma narrativa magnética, repleta de personagens inesquecíveis e reviravoltas de tirar o fôlego. O enredo central foca no plano de vingança de Nina (Débora Falabella) contra a memorável vilã Carminha (Adriana Esteves), construindo uma trama que equilibra perfeitamente drama, humor e tensão. O sucesso da obra ultrapassou fronteiras, consolidando-se como um marco cultural tanto no Brasil quanto no mercado internacional.

Aproveitando o retorno de Avenida Brasil ao Vale a Pena Ver de Novo, a TV Liberal organizou uma ação especial para celebrar este clássico com o público paraense. No dia 30 de março, data de estreia da reprise, o Shopping Pátio Belém recebe uma programação gratuita a partir das 15h, com o objetivo de reunir fãs de diferentes gerações em uma tarde marcada por música, entretenimento e nostalgia.

“Avenida Brasil é um fenômeno da televisão brasileira e tem um lugar muito especial na memória dos paraenses. Pensamos em uma ativação para transformar essa volta em um momento de celebração com o público, resgatando a força da novela de forma afetiva”, destaca Vinicius Volpi, Diretor de Programação da TV Liberal.

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A programação foi pensada para proporcionar uma experiência completa ao público, unindo música, entretenimento e memória afetiva. Entre as atrações confirmadas estão os shows das bandas Forró do Bacana e Nosso Tom, além de participações especiais, distribuição de brindes personalizados e ações interativas.

“Avenida Brasil foi um grande sucesso em sua primeira exibição e também na reprise de 2020. Esperamos que seja, mais uma vez, um sucesso na telinha para os nossos telespectadores. Além disso, fico muito feliz com a possibilidade de reunir parte do público para assistir ao primeiro episódio aqui no Shopping Pátio Belém e interagir com eles por meio de música, brincadeiras e brindes. É uma forma de aproximação que estamos sempre buscando”, reforça Nathalia Freitas, Supervisora de Ativação e Marca da TV Liberal.

O ponto alto da ação será a exibição do primeiro capítulo de Avenida Brasil em telão, criando um momento coletivo para os fãs relembrarem um dos maiores sucessos da televisão brasileira.

A iniciativa aposta na conexão emocional com o público, resgatando memórias afetivas e transformando a estreia em uma experiência compartilhada, onde música, interação e entretenimento se encontram para celebrar um clássico que atravessa gerações.

“Essa ativação foi pensada para ser leve, divertida e próxima do público. Queremos que as pessoas cantem, participem e se sintam parte desse retorno tão icônico. Para nós, é uma imensa alegria poder contar com o apoio do Shopping Pátio Belém, da Horizon Vídeo e Produtora e da Garottus Pipocas, parceiros que abraçaram a ideia e embarcaram conosco nessa experiência”, enfatiza Raissa Rodrigues, Assistente de Marketing da TV Liberal.

As atrações musicais também integram a proposta de transformar o evento em uma grande celebração coletiva, trazendo no repertório músicas que marcaram Avenida Brasil e prometem despertar a nostalgia no público.

“Rapaz, é bom demais fazer parte de uma ativação dessa, ainda mais de Avenida Brasil, que foi sucesso em todo canto. Aqui na nossa região o povo vive a novela, sente mesmo. E quando junta música com essa lembrança boa, aí é emoção dobrada. Tô feliz demais de levar isso pra galera!”, aponta Miguelzin, do Forró do Bacana.

“Para a gente é uma alegria fazer parte dessa ação promovida pela TV Liberal até porque é uma novela que tem muita característica popular. A novela Avenida Brasil retrata muito a periferia do Rio de Janeiro então tem tudo a ver com o samba que a gente faz e a gente costuma muito falar que o samba é a verdadeira música brasileira”, completa Júlio César, vocalista do grupo Nosso Tom.

O evento contará ainda com uma entrada ao vivo para toda a Rede Globo, com o repórter Carlos Brito, mostrando a movimentação do público, a expectativa dos telespectadores e os momentos que antecedem a estreia de Avenida Brasil no Vale a Pena Ver de Novo.

A iniciativa reforça o posicionamento da TV Liberal em promover ações que vão além da tela, levando entretenimento e experiências ao vivo para a população paraense.