Obra paraense Teste para Cardíaco ganha data de exibição na TV Globo

O audiovisual paraense ganha um novo e importante capítulo com o anúncio oficial do cartaz de “Teste para Cardíaco”, o mais novo telefilme produzido para a TV Globo com o apoio estratégico da TV Liberal. A produção, que será exibida no dia 06 de abril na Tela Quente, logo após o BBB 26, desperta grande expectativa no público, já que é um marco de representatividade para o Norte do Brasil, reafirmando o potencial criativo e técnico dos profissionais da nossa região.

Esta obra integra o projeto Telefilmes Regionais da TV Globo, que este mês inicia uma nova etapa de exibições em parceria com afiliadas de sete estados e do Distrito Federal. Além do Pará, a iniciativa abrange Bahia, Espírito Santo, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e a capital federal, utilizando equipes e talentos locais para retratar a diversidade de sotaques e tradições de cada território.

Em "Teste para Cardíaco", a narrativa mergulha na cultura de Belém, utilizando cenários como o Ver-o-Peso e a rivalidade do clássico Re-Pa para contar a história da família de Regina, interpretada por Astrea Lucena. O enredo se desenvolve a partir do infarto da matriarca e do reencontro dos irmãos gêmeos Alberto (Diego Homci) e Alan (Tiago Homci). Enquanto Alberto lida com a responsabilidade do sustento familiar, o retorno de Alan após um período de detenção faz com que antigos conflitos e memórias do passado venham à tona.

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Para assegurar a continuidade da barraca que sustenta três gerações, os irmãos, que no passado foram promessas do futebol, decidem retomar a parceria nos gramados em um campeonato disputado entre feirantes. A produção conta com um elenco composto por nomes como Domithila Cattete, Paulo Marat, Kadu Santoro, Leoci Medeiros, Tarsila Rosa, Graciane Gonçalves, Brumma Ferreira e Ramon Rivera, sob uma equipe majoritariamente nortista que realizou as gravações ao longo de janeiro na capital paraense.

Conforme o cronograma do projeto, o telefilme terá sua primeira exibição dentro do Big Brother Brasil 26, através do CINE BBB no Cinema do Líder. Na sequência, a obra será transmitida para todo o país na “Tela Quente”, ocupando a grade das segundas-feiras após o reality show.