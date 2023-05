Como entrar em contato com programa Mais Você, da Ana Maria Braga?

O programa "Mais Você", apresentado por Ana Maria Braga, está presente na manhã dos brasileiros há mais de 20 anos e sempre conta com a participação dos telespectadores, principalmente nas redes sociais.

No Twitter, os internautas podem comentar o programa em tempo real, pela hashtag "#MaisVocê". A apresentadora está sempre lendo os comentários dos fãs no Twitter, Facebook e Instagram. Além disso, a TV Globo disponibilizou um Whatsapp com interatividades automáticas para o público. Com essa ferramenta também possível enviar sua história, sugestão, críticas ou elogios, que serão passadas para a produção do "Mais Você". Saiba como entrar em contato.

VEJA MAIS

Redes sociais da Ana Maria Braga e do Mais Você

Comentários e sugestões podem ser postados com a hashtag #MaisVocê em todas as redes sociais.

Whatsapp TV Globo

Para fazer contato pelo Whatsapp basta entrar no número da TV Globo no aplicativo (https://wa.me/5511955581462), onde a assistente virtual 'Glô' vai auxiliar e dar as opções. Através dele o usuário pode consultar a grade de programação, baixar figurinhas, receber vídeos, participar de quiz e ficar por dentro do programa Mais Você, com informações sobre convidados, receitas e horários.

(*Estagiária Hannah Franco, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)