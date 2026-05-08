VÍDEO: influenciador de terror visita Belém para explorar lendas urbanas

O influenciador digital Daniel Pires, conhecido nas redes sociais como “O Lenda”, esteve em Belém para gravar um conteúdo especial sobre algumas das histórias mais conhecidas do imaginário popular paraense. Dono de um canal no YouTube com quase 2 milhões de inscritos, o criador de conteúdo produz vídeos voltados ao universo do terror, mistérios e lendas urbanas.

Durante a passagem pela capital paraense, Daniel visitou o cemitério Santa Izabel, considerado o maior cemitério público de Belém. No local, ele conheceu detalhes das histórias "Moça do Táxi" e do caso Cláudio Ronaldo.

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O youtuber foi acompanhado pelo escritor José Maria Brito de Moura, conhecido nas redes sociais como Nathan de Moura, criador do projeto “Belém de Arrepiar”, voltado à divulgação de lendas, casos sobrenaturais e histórias antigas da capital paraense.

Ao divulgar o conteúdo nas redes sociais, Daniel Pires afirmou que o objetivo da visita foi conhecer algumas das lendas mais assustadoras do Brasil diretamente na capital paraense.

“Finalmente está no ar o vídeo que gravei no cemitério de Belém, no Pará”, escreveu o influenciador ao anunciar a publicação para os seguidores. O conteúdo reúne relatos históricos, reconstruções das histórias e visitas aos locais ligados às lendas urbanas.

Destaques no vídeo

Entre os casos apresentados no conteúdo está a história de Josephina Conte, conhecida como “Moça do Táxi”. A lenda urbana conta que a jovem, nascida em 1915, costumava passear de carro pela cidade e, mesmo após a morte, teria continuado aparecendo para motoristas de táxi em Belém.

No vídeo publicado no canal, Daniel Pires chegou a recriar a história com a participação de uma atriz interpretando a personagem.

Outro caso abordado foi o de Cláudio Ronaldo, que ganhou repercussão nos anos 1990 após uma suposta aparição ser registrada em vídeo durante a missa de 80 anos da avó dele, em Belém. O episódio ocorreu em 1994, quatro anos após a morte de Cláudio, e até hoje gera debates e diferentes interpretações.

Assista o vídeo completo: