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Erika Januza celebra 41 anos com missa do Padre Marcelo Rossi e jantar com Arlindinho

No dia em que completou 41 anos, Erika Januza compartilhou com seus seguidores registros de um "novo ciclo"

O Liberal
fonte

Atriz Erika Januza registra comemorações de aniversário (Reprodução)

Erika Januza completou 41 anos na quinta-feira (7) e realizou comemorações com o namorado, o cantor Arlindinho. Em São Paulo, a atriz compareceu a uma missa celebrada pelo padre Marcelo Rossi e registrou o encontro com o religioso.

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Na legenda da publicação com o pároco, ela escreveu "abençoados". Na sequência, Januza acompanhou Arlindinho em uma apresentação em uma casa de festas. Em suas redes sociais, a atriz publicou: "Um novo ciclo que se inicia feliz!".

A programação incluiu um jantar em um restaurante com consumo de espumante. Na ocasião, a atriz registrou o recebimento de um item da marca Gucci. Arlindinho publicou uma mensagem para Januza com os dizeres: "Deus sabe de tudo meu amor. Te amo, preta".

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