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Ed Motta se envolve em confusão após ter taxa de rolha cobrada em restaurante

A confusão teria começado após a negativa de concessão de cortesia da taxa de rolha

Estadão Conteúdo
fonte

Ed Motta ficará com tornozelo imobilizado por dois meses. (Marcelo Sa Barreto / AgNews)

Uma confusão no restaurante Grado, na zona sul do Rio de Janeiro, terminou em brigas e objetos arremessados no último sábado, 3, segundo relatou o jornal O Globo. Dentre os envolvidos estava o músico Ed Motta.

A confusão teria começado após a negativa de concessão de cortesia da taxa de rolha, valor cobrado por restaurantes quando o cliente leva sua própria garrafa de vinho ao local.

Os donos do estabelecimento, Nello Garaventa e Lara Atamian, relataram o ocorrido em um comunicado veiculado pelo Globo: "Durante o atendimento no último sábado, um grupo de clientes composto por Eduardo Motta (Ed Motta), Diogo Coutinho do Couto e um terceiro indivíduo, até o momento identificado como seu primo, protagonizou episódios de extrema violência, agressões físicas, intimidação e condutas discriminatórias dirigidas à nossa equipe e aos clientes presentes no local".

A nota afirma ainda que uma cadeira foi arremessada contra um garçom que se encontrava de costas e que um esbarrão provocado por Ed Motta em uma cliente de outra mesa derrubou objetos, fazendo com que a situação escalasse.

"Um deles clientes, que estava sentado, recebeu um soco e, ao se dirigir à saída, teve uma garrafa de vinho, tamanho magnum, intencionalmente arremessada contra sua cabeça, causando sangramento imediato", aponta a declaração.

O grupo de clientes teria deixado o restaurante antes da chegada da polícia. Os proprietários disseram que os episódios causaram danos físicos, emocionais e materiais e que pretendem buscar responsabilização judicial pelos episódios.

Versão de Ed Motta

O cantor, que é sobrinho de Tim Maia, deu sua versão dos fatos em entrevista ao Globo. "Fiquei irritado e me descontrolei. Eu estava bêbado e joguei uma cadeira no chão, mas não joguei uma cadeira em direção ao funcionário", afirmou

"Eu fui embora e começou uma confusão entre as pessoas que ficaram na minha mesa e a outra mesa que estava no restaurante. A minha mesa se desculpou várias vezes por minha atitude errada e excesso de raiva, que foi provocado por eu ser cliente deles há muitos anos e nunca ter sido cobrado por essa taxa de rolha. Nunca tinham feito essa cobrança", concluiu o artista.

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