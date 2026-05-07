VÍDEO: Depois de namorar paraense, João Silva desembarca em Belém para lançamento de Parárraiá

João Silva, filho de Faustão, esteve presente no lançamento do Parárraiá, realizado na tarde desta quinta-feira (7). O evento realizado no centro Histórico de Belém, reuniu convidados para conhecer o lineup da terceira edição. Ao lado de Dina Carmona, eles conduziram a apresentação do evento.

Em conversa exclusiva com o Grupo Liberal, João contou que sempre teve vontade de conhecer Belém por ouvir referências positivas sobre o estado dentro de casa. Segundo ele, o orgulho cultural do povo paraense é algo percebido até mesmo fora da região.

“Eu sempre tive muita vontade de conhecer Belém, muito pelo que meu pai sempre me falou. Eu acho que é bem explícito o orgulho paraense e o quanto as pessoas levam isso para o arredor do Brasil”, afirmou.

O apresentador também comentou sobre a experiência de participar de um evento voltado à valorização da cultura amazônica. Para ele, estar presente no lançamento do festival representa uma oportunidade de vivenciar mais de perto essa conexão cultural do povo paraense. “Poder estar aqui vivenciando e fazendo parte de um povo que celebra tanto a sua própria cultura dá muito orgulho”, disse.

João Silva revelou ainda que experimentaria pela primeira vez a culinária paraense feita no próprio estado. “Já comi tacacá em São Paulo, mas nunca almocei aqui e nunca tinha comido comida paraense feita no Pará”, contou.

Em outubro de 2025, João Silva assumiu seu namoro com a paraense Alexia Novelino. Porém, o témino veio alguns meses depois, em fevereiro de 2026.

Alexia, que é estudante de Administração e reside em São Paulo, é natural do Pará e filha do falecido empresário e deputado Alessandro Novelino. Considerada um "amor de infância" do apresentador, a jovem teve o romance com o filho de Faustão revelado inicialmente em uma interação com Carlinhos Maia nas redes sociais.