Atriz Erika Januza visita Belém e e se encanta com as belezas naturais da capital

A atriz Erika Januza desembarcou em Belém neste fim de semana e tem se encantado com as belezas da capital paraense. Por onde passa, a artista tem compartilhado o quanto está encantada com a visita.

A Ilha do Combu, Mangal das Garças e Forte do Presépio foram alguns lugares visitados por ela.

Erika se encantou com a travessia dos barquinhos pelos rios e as garças soltas no Mangal.

No Instagram, a atriz demonstrou no Instagram como foram seus passeios.

"Que destino apaixonante…Belém do Pará ❤️", escreveu na primeira publicação. Um vídeo feito no pôr do sol.

"eu primeiro dia em Belém e só posso dizer que preciso voltar nessa cidade linda. 😍😍 Pessoas queridas, paisagens lindas e um lugar cheio de fé! Visitem!!!", escreveu em outra publicação que tinham diversas fotos.