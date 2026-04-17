VÍDEO: Erika Januza fala pela primeira vez após internação; atriz alerta sobre sintomas da doença

A atriz Erika Januza, que foi internada no início desta semana em um hospital no Rio de Janeiro, falou pela primeira vez, após ser diagnosticada com pielonefrite, uma infecção que atinge os rins e pode evoluir a partir de quadros urinários não tratados adequadamente.

Por meio das redes sociais, a artista compartilhou um vídeo em que atualiza o estado de saúde e detalha como os primeiros sinais da doença surgiram até a confirmação do diagnóstico médico.

Segundo Erika, a condição geralmente está associada a infecções urinárias que não recebem o tratamento correto: “É quando você tem uma infecção de urina que não foi bem tratada e acaba evoluindo. A bactéria chega aos rins”, explicou.

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Automedicação

A atriz contou ainda que, no início, interpretou os sintomas de forma equivocada. As dores intensas na região das costas foram confundidas com um possível problema muscular ou na coluna, o que a levou a recorrer à automedicação. “Eu estava com muita dor nas costas, achando que era algo na coluna, tomando remédio para dor. Quem nunca se automedicou?”, relatou.

Além das dores intensas nas costas, a atriz também apresentou outros sintomas que acenderam o alerta, como calafrios e sensação constante de frio. Mesmo diante do mal-estar, ela tentou manter a rotina de trabalho. A situação só mudou quando uma colega percebeu que algo não estava certo e insistiu para que ela procurasse atendimento médico.

Confira

Ao buscar ajuda, profissionais de saúde identificaram alterações nos sinais vitais e levantaram a suspeita de um quadro mais grave. Erika foi então encaminhada para um hospital, onde exames confirmaram o diagnóstico de infecção renal.

Alerta aos fãs

Durante o relato, Erika Januza também aproveitou para fazer um alerta importante sobre cuidados com a saúde, especialmente entre as mulheres, que apresentam maior incidência de infecções urinárias.

“Não é só uma infecção de urina. É uma infecção que não foi tratada e a bactéria subiu para os rins. Então, bebam água. Se cuidem”, orientou a atriz.