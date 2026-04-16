Novo disco de Madonna tem capa assinada por fotógrafo paraense

Natural de Icoaraci, Rafael Pavarotti já trabalhou com artistas como Beyoncé, Rihanna e Harry Styles

Rafael Pavarotti é natural do Distrito de Icoaraci (Divulgação: Dior)

O fotógrafo paraense Rafael Pavarotti assina a capa e o encarte do novo álbum de Madonna, intitulado como “Confessions II”, que está previsto para ser lançado no dia 3 de julho. O projeto marca o retorno da artista ao cenário musical com um disco inédito após um hiato de sete anos.

O fotógrafo Rafael Pavarotti, 30 anos, nasceu em Belém e cresceu em Icoaraci

Segundo publicações internacionais, o paraense está entre os 50 jovens talentos homenageados no Fashion Awards 2020 e foi nomeado em 2019 como um dos criativos mais indicados do mundo pela British Fashion Council

Natural de Belém, o artista já assinou várias capas da Vogue, entre elas, a estrelada por Beyoncé, Kim Kardashian e Gisele Bundchen

Pavarotti utilizou as redes sociais na última quarta-feira (15) para revelar sua participação no projeto. Na publicação, ele também comentou sobre sua admiração pela artista. 

Todo o meu amor para a única e inigualável deusa pop, com suavidade e cremosidade incomparáveis”, escreveu em inglês.

Natural de Icoaraci, Rafael possui trajetória consolidada no cenário internacional da fotografia. Esta não é a primeira vez que ele trabalha com grandes nomes da música e da moda. 

Ao longo da carreira, o fotógrafo já realizou ensaios com artistas como Beyoncé, Harry Styles e Rihanna, além de colaborações com publicações como Vogue e Elle.

Em 2025, o fotógrafo também se tornou o primeiro brasileiro a realizar uma exposição no Museu do Louvre, na França.

