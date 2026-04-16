Novo disco de Madonna tem capa assinada por fotógrafo paraense
Natural de Icoaraci, Rafael Pavarotti já trabalhou com artistas como Beyoncé, Rihanna e Harry Styles
O fotógrafo paraense Rafael Pavarotti assina a capa e o encarte do novo álbum de Madonna, intitulado como “Confessions II”, que está previsto para ser lançado no dia 3 de julho. O projeto marca o retorno da artista ao cenário musical com um disco inédito após um hiato de sete anos.
Pavarotti utilizou as redes sociais na última quarta-feira (15) para revelar sua participação no projeto. Na publicação, ele também comentou sobre sua admiração pela artista.
“Todo o meu amor para a única e inigualável deusa pop, com suavidade e cremosidade incomparáveis”, escreveu em inglês.
Natural de Icoaraci, Rafael possui trajetória consolidada no cenário internacional da fotografia. Esta não é a primeira vez que ele trabalha com grandes nomes da música e da moda.
Ao longo da carreira, o fotógrafo já realizou ensaios com artistas como Beyoncé, Harry Styles e Rihanna, além de colaborações com publicações como Vogue e Elle.
Em 2025, o fotógrafo também se tornou o primeiro brasileiro a realizar uma exposição no Museu do Louvre, na França.
