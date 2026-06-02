Yasmin Brunet comenta suposto OVNI no Paraná e dispara: 'Tem ETs fingindo que são pessoas'

A modelo e influenciadora Yasmin Brunet voltou a chamar atenção nas redes sociais ao comentar a suposta aparição de um objeto voador não identificado (OVNI) registrada no Paraná. Em publicação feita nesta terça-feira (2), a ex-participante do BBB 24 afirmou acreditar que extraterrestres já vivem na Terra há muitos anos.

A declaração foi feita no X, antigo Twitter, após a repercussão de imagens registradas em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba. O vídeo, compartilhado pelo influenciador May Leão, mostra luzes e sons no céu e alimentou debates sobre a possível presença de OVNIs.

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"Eles estão aqui há muito tempo já", escreveu Yasmin. Em seguida, a influenciadora reforçou sua crença sobre a existência de extraterrestres vivendo entre humanos. "Muito mesmo. Difícil falar sobre isso sem parecer doida, mas realmente tem ets fingindo que são pessoas. Eles são shapeshifters", declarou.

A modelo também comentou diretamente sobre o caso que viralizou no Paraná. "Vocês que estão perguntando sobre a filmagem do ovni no Paraná… achei legal, mas acho comum hoje em dia. Quase todo mundo já viu ovnis, eu mesma já vi três. O que acho surreal é quem até hoje não acredita", afirmou.

Essa não é a primeira vez que Yasmin Brunet se manifesta publicamente sobre o tema. No fim de maio, a influenciadora já havia comentado sobre a possibilidade de extraterrestres estarem vivendo na Terra disfarçados de seres humanos.

Na ocasião, ela relacionou o assunto à divulgação de vídeos de objetos voadores não identificados pelo governo dos Estados Unidos.

"Se a galera ficou chocada com o governo americano mostrando aqueles vídeos ridículos de OVNIs que não dá pra ver nada, quero ver quando eles finalmente falarem que têm raças de ETs aqui na Terra fingindo que são humanos…", escreveu.

A modelo ainda completou: "E, sim, podem julgar e falar que eu sou maluca kkkk. Sou mesmo, mas isso é verdade. E cuidado com as coisas que vão aparecer no céu… nem tudo é o que parece", alertou.