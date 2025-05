Abridores de letras em barcos da Amazônia ganham portal de valorização da arte ribeirinha

Para fortalecer a arte da pintura dos nomes de identificação de embarcações na Amazônia, com letras expressivas em um estilo centenário próprio, a celebração do primeiro ano de atuação do Instituto Letras que Flutuam (ILQF), que ocorre neste sábado (31), será marcada pelo lançamento de um portal online dedicado a essa arte gráfica da região. A partir das 19h, no Instagram @letrasqflutuam, será realizada uma live reunindo mestres abridores de letras, pesquisadores e parceiros para marcar o lançamento do portal.

A partir da data do aniversário, o novo site do ILQF reunirá mais de 15 anos de pesquisa sobre os chamados abridores de letras – artistas que transformaram embarcações em verdadeiras obras flutuantes com suas cores, traços e mensagens pintadas à mão. O acervo inclui centenas de fotos, documentários, entrevistas e perfis dedicados a cada artista que integra o Instituto.

Fernanda Martins, do ILQF: valorização da cultura ribeirinha amazônida (Foto: Divulgação)

Portal celebra mestres e convida à participação do público

“Mais do que uma vitrine, o site é um espaço de reconhecimento direto aos mestres e mestras, com perfis próprios e conexão com o público. Ele representa o que o Instituto se tornou: um lugar de encontro, preservação e projeção de saberes coletivos”, explica Fernanda Martins, presidenta e idealizadora do ILQF.

Uma campanha convida o público a apoiar financeiramente a continuidade das ações do Instituto, com doações mensais a partir de R$ 25. Os recursos arrecadados serão utilizados para garantir a estruturação do ILQF.

Apoio popular e políticas públicas são fundamentais

Fernanda Martins destaca que o futuro dessa tradição depende de políticas de valorização, mas também de engajamento popular. Desse modo, a campanha é uma forma concreta de participação com foco na valorização da atividade dos mestres.

Como relata o ILQF, a prática dos abridores de letras surgiu por volta de 1930, quando passou a ser exigida a identificação de embarcações no Brasil. O ofício se consolidou nas décadas seguintes, com uma estética própria de letras desenhadas à mão e paisagens que retratam o imaginário ribeirinho. Hoje, estima-se que mais de 100 mil embarcações naveguem pela região amazônica, sendo as pequenas e artesanais as principais guardiãs dessa tradição.

“A cultura visual, e dentro dela a representação gráfica, tem tanta importância para a Amazônia quanto a música, a dança e a comida, pois reflete saberes que são exclusivamente locais”, destaca Fernanda Martins.

Três frentes de atuação do ILQF

Desde sua formalização em 2024 como organização sem fins lucrativos, o ILQF tem atuado em três frentes principais:

Mapeamento e articulação de mestres abridores de letras;

Formação e profissionalização dos artistas populares, com foco em relações comerciais justas e valorização de mercado;

Defesa e proteção contra plágios e uso indevido das letras amazônicas.

Encontros e articulações regionais

No primeiro ano de atuação, o Instituto promoveu dois encontros presenciais inéditos entre abridores de letras de diferentes municípios amazônicos, com apoio de instituições parceiras como o Instituto Peabiru, a Fundação Escola Bosque (Funbosque), a Mapinguari Design e a Bienal das Amazônias.

“A criação do Instituto representa um avanço histórico na luta por reconhecimento e valorização desse ofício. É um passo decisivo contra o apagamento cultural e as ameaças de apropriação comercial”, conclui Fernanda Martins.

Serviço

Live de Aniversário – Um ano do Instituto Letras que Flutuam

Quando: 31 de maio de 2025

Onde: 19h (horário de Brasília)

Mais informações no Instagram: @letrasqflutuam