É Pará Isso: o Marajó e a estética da navegação fluvial pela arte dos Abridores de Letras; vídeo

Nos cascos das embarcações que navegam pelos rios do Pará é comum vermos os nomes gravados de uma maneira peculiar: letras de forma, normalmente coloridas, com sombreados e arabescos que traduzem uma estética única. Este é o trabalho dos abridores de letras, pintores responsáveis por dar a lanchas, navios, rabetas e “popopôs” sua personalidade. A cultura dos Abridores de Letra é rica e há diferença de estilos por onde se vai no Pará. Ronny Silva (@ronny_silva_makeup) nos mostra o trabalho dos Abridores de Letra de Muaná.

Esta arte de traços coloridos é tipicamente ribeirinha. E o trabalho destes artistas começa no mesmo momento em que a embarcação, seja ela de que porte for, está nascendo: ainda no estaleiro. É lá, quando o casco acabou de ganhar sua pintura, que os Abridores começam a demarcar o espaço que usarão para gravar o nome da embarcação, primeiro traçando as finas linhas de referência para depois encorpá-las com as formas, cores e sombras que darão um aspecto único para a embarcação.

Uma das curiosidades deste trabalho é que estes artistas cobram seu serviço por letra. Então, quanto maior o nome que você pretenda dar à sua embarcação, naturalmente maior será o custo. Outro fato incomum deste ofício é que alguns destes artistas, apesar de trabalharem com letras são analfabetos: guiam-se exclusivamente pelas formas e cores que estão habituados a trabalhar. É um ofício ancestral, quase hereditário, que em muitos municípios virou uma tradição até familiar.

Cada município com tradição em navegação e construção de embarcações tem suas características nas letras usadas para nomear os barcos. Podem variar as cores, os traços e tamanhos que os artistas utilizam.

