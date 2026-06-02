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Influenciador filma suposto OVNI e viraliza ao captar sons estranhos: 'Foi surreal'

Algumas pessoas chegaram a ficar com medo e pediram nota oficial da Força Aérea Brasileira (FAB)

Victoria Rodrigues
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Muitos seguidores ficaram assustados com a sequência de stories de Mayk Leão. (Foto: Reprodução/ Redes Sociais)

O influenciador digital Mayk Leão viralizou na manhã desta terça-feira (2) ao publicar um vídeo em que capta sons estranhos e mostra um suposto OVNI, em um sítio da cidade de Campo Largo, no Paraná. Segundo ele, o objeto tinha luzes brilhantes vermelhas e ele chegou a escutar diversos barulhos, como se "uma corda estivesse arrebentando" ou como se "alguém estivesse se engasgando" no local.

"Acho que acabei de ver uma nave alienígena gigantesca. Meu conteúdo não é esse, eu trabalho com resgate de animais. Porém, aconteceu algo hoje no sítio sem explicação. Tinha algo que ficou parado em cima da minha casa, fez barulho. E, agora de noite, eu consegui registrar imagens de um ser. Não sei o que era aquilo. Não era avião nem drone. Era muito grande, tinham muitas luzes coloridas. Foi surreal", disse Mayk Leão.

Na sequência, ele relatou que estava com frio, medo e crise de ansiedade, porque estava sozinho na casa e não possuía vizinhos por estar em uma região afastada. "Era absurdo de grande. No formato de um olho, tinha uma bola vermelha fraquinha embaixo. Cobriu a minha casa toda. Não fez vento, não teve calor nem barulho. Passou em silêncio. Você nunca está preparado para isso", complementou o influenciador digital.

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Segundo a emissora CTV News, o registro é de fevereiro de 2023, mas a imagem só foi divulgada recentemente

Força Aérea desmentiu que OVNIS tenham aparecido no sítio

Na tarde desta terça-feira, a Força Aérea Brasileira (FAB), por meio do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA), veio a público esclarecer os boatos do vídeo publicado nas redes sociais. Segundo o órgão, “nenhum objeto foi identificado pelos radares de defesa aérea ou reportado por aeroportos locais com informações de objetos desconhecidos. O controle do espaço aéreo ocorreu dentro da normalidade“.

Após o influencer filmar o episódio, a página de fofoca da Choquei, na qual o dono estava preso recentemente por lavagem de dinheiro, republicou os vídeos dizendo que “caças da FAB sobrevoaram a área onde um OVNI foi visto no Paraná horas antes do registro“. Mas, na verdade, não foi possível confirmar a presença de caças e nem de aviões da FAB nas imagens divulgadas aos seus seguidores na internet.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

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