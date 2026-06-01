Alcione revela o que causou a falha na execução do hino nacional com Belo; saiba o motivo

Os cantores Belo e Alcione foram convidados para cantar o hino nacional antes do jogo amistoso entre Brasil e Panamá, neste domingo (31), no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Mas o que era para ser uma homenagem aos brasileiros, acabou virando um momento engraçado após os artistas desafinarem e se atrapalharem com o ritmo, fazendo com que a apresentação se tornasse um dos assuntos mais comentados na web.

De acordo com uma nota da assessoria de imprensa de Alcione enviada ao jornal O Globo, a cantora decidiu explicar o motivo pelo qual houve uma diferença de ritmos em suas vozes. Segundo a artista, houve problema no retorno, pois a base do hino nacional estava chegando com delay no ouvido dela e de seu parceiro, o que fez com que eles se confundissem e recebessem momentos diferentes da música no fone de ouvido.

Até o momento, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ainda não se pronunciou oficialmente sobre o ocorrido e Belo também não deu explicações sobre o motivo da desafinação. Nas mídias sociais, algumas pessoas resgataram outros artistas que também foram criticados ao cantar o hino nacional, como Fafá de Belém na abertura do Super Bowl em 2011 e Ludmilla na abertura do Grande Prêmio de Fórmula 1 em 2023.

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"Deixaram o hino morrer"

Em alguns dos comentários publicados no X e Instagram, os internautas classificaram a apresentação como um "momento constrangedor". "Deixaram o hino morrer", escreveu uma mulher. "Belo no Tom , Alcione no Jerry", brincou outra. "Tem que demitir quem teve a ideia de colocar o Belo e a Alcione pra cantar o hino", opinou outro. "Quando te chamarem pra cantar o Hino, rejeite por favor", disse um seguidor se referindo a Belo.

Já outros disseram que o show de Belo e Alcione foi apenas um dos acontecimentos bizarros que ocorreram no estádio durante a noite de jogo do Brasil contra o Panamá. "É Alcione e Belo assassinando o hino nacional. É Brasil levando gol de falta do Panamá. É torcida mandando a Virgínia tomar no c*. Esse amistoso da seleção brasileira virou um show de horrores, falta só a lona pra virar um circo", comentou uma quinta usuária no X.

Assista à apresentação de Alcione e Belo no estádio do Maracanã:

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)