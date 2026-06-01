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Vini Jr. comenta xingamentos a Virginia durante amistoso da Seleção e faz pedido

Vini Jr. viu parte da torcida direcionar ofensas à influenciadora Virginia Fonseca, sua ex-namorada, em amistoso da Seleção

Estadão Conteúdo
fonte

Influenciadora foi xingada por parte da torcida após gol de Vini. Jr. (Reprodução/Instagram)

Vini Jr. se manifestou nas redes sociais após ofensas direcionadas à influenciadora Virginia Fonseca durante a vitória da Seleção Brasileira por 6 a 2 sobre o Panamá, no Maracanã.

O jogador pediu que torcedores não ataquem sua ex-namorada e destacou que o relacionamento entre os dois terminou de forma respeitosa.

O episódio ocorreu na noite de domingo, 31, quando a influenciadora acompanhava o amistoso em um dos camarotes do estádio. Após marcar um dos gols da partida, Vini Jr. viu parte da torcida direcionar as ofensas contra Virginia Fonseca.

Jogador pede respeito nas redes sociais

Horas depois do confronto, o camisa 7 utilizou o Instagram para abordar o ocorrido. Sua publicação pedia respeito à ex-namorada, ressaltando o fim cordial da relação entre eles.

Ao compartilhar uma foto de Virginia Fonseca vestindo a camisa da Seleção, Vini Jr. afirmou que o ambiente no Maracanã havia sido especial, mas lamentou as ofensas direcionadas à influenciadora.

O atacante ressaltou que os dois viveram uma história importante e que, apesar do término, o respeito e o carinho permanecem.

"Ambiente foi mágico no Maraca, mas queria pedir, com todo o carinho, para não ofenderem a Virginia. Tivemos uma relação muito bonita e gostaria que a apoiassem porque entre a gente está tudo bem. O carinho e o respeito seguem", escreveu Vini Jr.

Virginia Fonseca compartilhou o pronunciamento do ex-namorado em suas redes sociais e agradeceu pela atitude do jogador.

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VINI JR

VIRGINIA FONSECA

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