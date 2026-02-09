Capa Jornal Amazônia
Alcione, Jorge Aragão e Zeca Pagodinho anunciam turnê juntos

Projeto “O Maior Encontro do Samba” estreia em 2026 e passará por grandes capitais brasileiras

Hannah Franco
fonte

Turnê reúne Alcione, Jorge Aragão e Zeca Pagodinho em shows pelo Brasil. (Divulgação)

Alcione, Jorge Aragão e Zeca Pagodinho anunciaram uma turnê inédita que vai reunir, pela primeira vez, três dos maiores nomes da história do samba brasileiro no mesmo palco. Batizado de “O Maior Encontro do Samba”, o projeto estreia em 2026 e passará por grandes capitais do país.

O anúncio foi feito no último domingo (8), com exclusividade, durante o programa Fantástico, da TV Globo. A turnê é realizada pela produtora 30e.

Mais do que uma sequência de shows, a proposta do projeto é celebrar trajetórias que, juntas, somam mais de 150 anos de carreira. Será a primeira vez que Alcione, Jorge Aragão e Zeca Pagodinho se apresentam juntos em um formato de grandes arenas, com repertório focado em clássicos do samba.

Antes do encontro principal, o público acompanhará o show “Arlindinho canta Arlindo Cruz”, uma homenagem ao sambista e compositor Arlindo Cruz. A apresentação de abertura antecede todas as datas da turnê e celebra o legado do artista.

Datas e cidades

A estreia está marcada para o dia 6 de junho de 2026, no Maracanã, no Rio de Janeiro. O projeto também passará por:

  • São Paulo
  • Brasília
  • Curitiba
  • Porto Alegre
  • Belo Horizonte
  • Salvador

Em algumas apresentações, haverá participações especiais, com nomes como Martinho da Vila, Seu Jorge, Péricles e Alexandre Pires.

Ingressos

Os ingressos para “O Maior Encontro do Samba” estão à venda no site da Eventim. Os valores variam de acordo com o setor e o tipo de entrada, indo de R$ 87,50 (cadeira superior, meia-entrada) até R$ 1.090 (pacote Vip, inteira).

Há opções de pista, pista premium, cadeiras inferior e superior, além do pacote Vip, que inclui acesso a área exclusiva, bar dedicado e kit especial.

A pré-venda para clientes Itaú já está disponível, com limite de quatro ingressos por CPF e parcelamento em até três vezes sem juros. A venda geral começa no dia 11 de fevereiro, ao meio-dia pelo site e às 13h nas bilheterias.

Também será oferecido o ingresso social, com desconto mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível, disponível tanto na pré-venda quanto na venda geral.

