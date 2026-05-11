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Belo usa cenas de beijo de 'Três Graças' em show e Viviane Araujo se pronuncia: 'Nada a ver'

No momento da exibição, o cantor estava cantando a música "Me Bloqueia", que fez sucesso com os personagens Consuelo e Misael na novela

Victoria Rodrigues
fonte

Viviane e Belo tiveram um relacionamento de oito anos no passado. (Foto: Reprodução/ TV Globo)

Uma atitude inusitada de Belo deu o que falar nas redes sociais após o artista colocar cenas do beijo entre os personagens Consuelo, interpretada por Viviane Araujo, e Misael, da novela "Três Graças", no telão de um show realizado em abril deste ano. No momento em que as imagens foram exibidas ao público, o cantor estava cantando a música "Me Bloqueia", um feat com Ferrugem, que é tema dos personagens e está fazendo sucesso no país.  

Em entrevista ao Melhor da Tarde, a atriz explicou que, quando soube do contexto, entrou imediatamente em contato com a equipe de Belo para pedir que as cenas do beijo não fossem mais expostas durante os shows do cantor. No passado, os dois se casaram e viveram em um relacionamento de 9 anos que iniciou em 1998, mas eles se separaram em 2007 após Belo traí-la com outra mulher na época.

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“Acho que não tem nada a ver. Pedi para tirar amigavelmente. Conversei e disse: ‘Olha, não está legal’. Acho que não tem nada a ver, porque ali é o Belo que está fazendo o show, e não o Misael no palco contando uma história. Ele estava usando imagens que são fora do trabalho dele de cantor, no palco como o Belo”, disse Viviane Araujo após saber da utilização das cenas de Consuelo e Misael em show de Belo.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

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