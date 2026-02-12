Capa Jornal Amazônia
Belo revela bastidores da cena do beijo com Viviane Araújo em Três Graças: 'Química verdadeira'

Sem querer dar spoilers sobre a cena, Belo revelou que considera a sequência "muito bonita"

Estadão Conteúdo

Após quase um mês de espera, o público da novela Três Graças finalmente verá uma das cenas mais aguardadas do folhetim - o primeiro beijo entre Consuelo (Viviane Araújo) e Misael (Belo). Na trama, o momento promete reacender a paixão entre os dois personagens. Fora dela, porém, é a curiosidade sobre o passado dos intérpretes que desperta a atenção dos telespectadores.

A cena já foi gravada e deve ir ao ar ainda nesta semana. Em entrevista ao portal Notícias na TV, o cantor falou sobre os bastidores da gravação. "Acho que está lindo, porque está muito profissional. A gente está muito leve e tem uma química verdadeira, porque ela é uma atriz excelente, em todos os sentidos", pontuou Belo.

Entre 1998 e 2007, Belo e Viviane Araújo viveram um relacionamento amoroso. Os dois estavam juntos quando o cantor foi preso, em 2002, mas a relação acabou em 2007 após inúmeras polêmicas e acusações de infidelidade de ambas as partes. O casal, no entanto, permaneceu no imaginário popular brasileiro.

Para Belo, isso facilitou a cena. "E, logicamente que a gente… Não é afinidade, mas a gente se conhece, né? Então, logicamente fica muito mais fácil para você contracenar", afirmou o cantor. Ele, no entanto, deixou bem claro que o romance só existe na ficção. "A Consuelo é a Consuelo, o Misael é o Misael. A gente não consegue embolar os dois com o Belo e a Viviane."

Atualmente, Belo namora a ex-Fazenda Rayane Figliuzzi. "A Viviane logicamente tem uma vida dela, eu tenho a minha vida também. As pessoas falam, mas eu acho que todo mundo está curtindo muito o casal na novela, que é a Consuelo e o Misael, né? Não é o Belo nem a Viviane", pontuou.

Sem querer dar spoilers sobre a cena, Belo revelou que considera a sequência "muito bonita", mas fez mistério sobre sua natureza. "É diferente um beijo romântico, é diferente um beijo apaixonado, é diferente um beijo assustado, é diferente um beijo roubado, é diferente um beijo de qualquer outra situação… Vocês têm que entender o contexto da situação. Qual é o contexto da cena? 'Ah, a gente tá flertando'? É um contexto de amor. 'Ah, eu te amo, eu tô apaixonado'? É outra situação", afirmou.

O pagodeiro ainda revelou que o beijo foi técnico e que, apesar da familiaridade com Viviane, ele ficou bem nervoso na hora da gravação. "Eu canto há 35 anos e, toda vez que eu subo no palco, eu tenho uma emoção diferente. Se não rolar essa emoção, não tem nervosismo, aí você virou uma máquina, você está no automático", finalizou.

