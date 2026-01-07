Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Belo comenta sobre cenas de romance com a ex Viviane Araújo em ‘Três Graças’: ‘Vão se surpreender’

Os atores estão separados há 18 anos

Victoria Rodrigues
fonte

Belo e Viviane Araújo vivem os personagens Misael e Consuelo na novela "Três Graças". (Foto: Andy Santana/ Brazil News | Globo/ Beatriz Damy/ Fabio Rocha)

O cantor Belo e a atriz Viviane Araújo já foram casados entre 1998 e 2007 e agora estão juntos novamente, apenas na ficção, como os personagens Misael e Consuelo na novela “Três Graças”, exibida em horário nobre na TV Globo. Na trama, eles viveram um amor há alguns anos e o público que assiste à novela espera que os dois reatem o namoro nos próximos capítulos.

Questionado sobre como está sendo reencontrar Viviane nos bastidores da novela, o cantor disse que tudo está fluindo de forma maravilhosa. "Estamos fazendo uma novela juntos. Somos adultos, está tudo certo, tudo lindo, maravilhoso, sem problema algum. As pessoas vão gostar muito. Os fãs, quem acompanha a novela, Belo, Viviane, vão ficar muito felizes", revelou Belo em entrevista ao Portal Leo Dias.

image Belo e Viviane viveram durante 9 anos juntos. (Foto: Reprodução/ Globoplay)

VEJA MAIS

image Viviane Araújo e Belo serão namorados na novela Três Graças? Veja a relação entre Misael e Consuelo
A arte imita a vida? Na trama, Viviane Araújo terá um papel importante. Saiba mais!

image Viviane Araújo e Eduardo Moscovis entram em 'Três Graças'
Moscovis e Viviane devem entrar em cena a partir de janeiro de 2026

image Belo e Gracyanne Barbosa passam Natal juntos em família
O reencontro foi compartilhado nas redes sociais da influenciadora fitness

Misael e Consuelo

Além disso, o cantor também contou que a personagem de Viviane chegou para completar, de fato, o Misael na novela. "Está sendo excelente em todos os sentidos. Está leve, muito bonito. A Consuelo veio para compor com toda certeza o Misael. A história está ficando muito bonita. Vão se surpreender", prometeu Belo.

Em “Três Graças”, os fãs dos personagens estão no aguardo do tão esperado beijo entre o casal e, em entrevista ao Leo Dias, o cantor respondeu uma pergunta sobre a trilha sonora desse momento especial na trama. "A gente pode pensar em uma música nova para isso, para compor", finalizou Belo.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web em Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

novela

três graças

misael e consuelo

belo

viviane araújo
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda