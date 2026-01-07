Belo comenta sobre cenas de romance com a ex Viviane Araújo em ‘Três Graças’: ‘Vão se surpreender’

O cantor Belo e a atriz Viviane Araújo já foram casados entre 1998 e 2007 e agora estão juntos novamente, apenas na ficção, como os personagens Misael e Consuelo na novela “Três Graças”, exibida em horário nobre na TV Globo. Na trama, eles viveram um amor há alguns anos e o público que assiste à novela espera que os dois reatem o namoro nos próximos capítulos.

Questionado sobre como está sendo reencontrar Viviane nos bastidores da novela, o cantor disse que tudo está fluindo de forma maravilhosa. "Estamos fazendo uma novela juntos. Somos adultos, está tudo certo, tudo lindo, maravilhoso, sem problema algum. As pessoas vão gostar muito. Os fãs, quem acompanha a novela, Belo, Viviane, vão ficar muito felizes", revelou Belo em entrevista ao Portal Leo Dias.

Belo e Viviane viveram durante 9 anos juntos. (Foto: Reprodução/ Globoplay)

Misael e Consuelo

Além disso, o cantor também contou que a personagem de Viviane chegou para completar, de fato, o Misael na novela. "Está sendo excelente em todos os sentidos. Está leve, muito bonito. A Consuelo veio para compor com toda certeza o Misael. A história está ficando muito bonita. Vão se surpreender", prometeu Belo.

Em “Três Graças”, os fãs dos personagens estão no aguardo do tão esperado beijo entre o casal e, em entrevista ao Leo Dias, o cantor respondeu uma pergunta sobre a trilha sonora desse momento especial na trama. "A gente pode pensar em uma música nova para isso, para compor", finalizou Belo.

