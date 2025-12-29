Viviane Araújo e Belo serão namorados na novela Três Graças? Veja a relação entre Misael e Consuelo

A atriz Viviane Araújo retornará à novela Três Graças para viver Consuelo, a ex-namorada de Misael, personagem de Belo. A aparição de Consuelo terá como objetivo impedir um evento catastrófico que Misael planeja, prometendo grandes emoções nos próximos capítulos da trama.

Antes de seu reencontro com Misael, a personagem fará uma importante confissão a Joaquim, interpretado por Marcos Palmeira.

O reencontro de Consuelo e Joaquim ocorre enquanto Misael estava ausente, após fugir com o dinheiro do assalto da estátua das Três Graças. Ela aparecerá no ferro-velho para relatar a Joaquim que Misael pretende se vingar de Ferrete, personagem de Murilo Benício. Ela afirmará que a intenção de Misael é agir sem envolver os outros membros do grupo.

Viviane Araújo e Belo ficaram juntos por 9 anos e colocaram um ponto final na relação em 2007. (Reprodução)

VEJA MAIS

O segredo de Consuelo

A personagem Consuelo revelará que sua intervenção visa apenas evitar as ações do ex-namorado. Ela também confessará saber sobre o roubo das Três Graças e quem esteve envolvido no crime.

Um flashback inédito mostrará o reencontro de Consuelo e Misael em um cemitério. Na sequência, a personagem dirá a Misael que vigia os túmulos de seus pais, o que provocará emoções no personagem.

(Jennifer Feitosa, jovem aprendiz sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de OLiberal.com)