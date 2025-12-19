Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Quanto custam os remédios que podem salvar a vida de Lígia, personagem de Dira Paes, em Três Graças?

A medicação ajuda a evitar sintomas como tontura, falta de ar e cansaço progressivo

Victoria Rodrigues

A personagem Gerluce, interpretada pela atriz Sophie Charlotte, viveu momentos de tensão e questionamentos sobre a sua honestidade após roubar uma estátua valiosa com o objetivo de conseguir comprar o medicamento de sua mãe, Lídia (Dira Paes), que tem o objetivo de controlar sua pressão arterial pulmonar. A medicação, por sua vez, ajuda a evitar sintomas como tontura, cansaço intenso e falta de ar.

Durante o episódio da trama, Gerluce decidiu que cometeria o crime para salvar a vida de sua mãe, já que não tinha dinheiro o suficiente para pagar pelo medicamento e porque os que estavam sendo distribuídos pela Fundação Ferretti eram falsos. Além disso, Lígia também estava conseguindo ter uma melhora significativa graças a ajuda da farmacêutica Viviane que trabalha em um laboratório.

Motivada a cuidar da saúde da mãe e das outras pessoas doentes que vivem na Comunidade da Chacrinha, a personagem roubou então a peça do artista fictício italiano Giovanni Aragna, que vale US$ 1,5 milhão. Com esse valor alto, a cuidadora de idosos pretende vender a estátua no mercado clandestino artístico e utilizar o dinheiro para promover o tratamento adequado de Lídia e dos demais enfermos.

VEJA MAIS

image Estátua das Três Graças existe? Saiba como é a escultura da novela na vida real
Obra cenográfica de Giovanni Aragna vale R$ 8 milhões na trama e pesa 200 kg

image Hipertensão arterial pulmonar: doença de Lígia, personagem de Dira Paes em 'Três Graças'
A pressão arterial pulmonar é considerada normal quando está abaixo de 20 milímetros de mercúrio (mmHg)

image Quem é a namorada de Alanis Guillen, a Lorena de ‘Três Graças’?
Atriz comenta parceria com a produtora Giovanna Reis e repercussão do romance de sua personagem

“Você seria capaz de roubar para salvar a vida da sua mãe?”

A cena do roubo da estátua acendeu o debate na internet sobre quem seria capaz de cometer um crime para salvar a vida de sua própria mãe. Nesse sentido, a discussão apresentada na trama dividiu opiniões nas mídias sociais, já que o valor do medicamento varia de R$ 2.300 a R$ 14.400, considerando uma caixa comprada para o tratamento de apenas 30 dias.

O preço do remédio em comparação ao salário mínimo recebido no Brasil, que está em R$ 1.518, é muito alto e, por essa razão, alguns internautas acharam justa a ação de Gerluce, já outros acreditam que nada justifica a realização de um crime, não importa o motivo. 

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Pinheiro, editor web em Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

novela

três graças

gerluce

roubo

estátua
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda