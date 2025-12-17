Capa Jornal Amazônia
Estátua das Três Graças existe? Saiba como é a escultura da novela na vida real

Obra cenográfica de Giovanni Aragna vale R$ 8 milhões na trama e pesa 200 kg

Hannah Franco
fonte

Da ficção à realidade: conheça a verdadeira história das Três Graças (Reprodução/TV Globo)

Nos capítulos desta semana da novela Três Graças, exibida na Globo, a escultura que dá nome à trama foi roubada... Ou melhor, foi expropriada. O episódio tem gerado muita conversa entre os telespectadores. Na ficção, a obra vale milhões e guarda muitos segredos, mas e na vida real? Afinal, a famosa estátua das Três Graças existe fora da novela?

Desde a estreia, o público se interessou pela grande estátua que Arminda (Grazi Massafera) esconde em um dos quartos de sua mansão. Na trama, é no interior da escultura que a vilã guarda maços de dinheiro provenientes de seus negócios ilícitos com Santiago Ferette (Murilo Benício).

A escultura da novela foi atribuída ao fictício escultor Giovanni Aragna, criado pelo autor Aguinaldo Silva. Produzida especialmente para a trama pelos Estúdios Globo, a peça tem 1,80 metro de altura, foi feita em resina com pó de mármore, pesa cerca de 200 kg e representa as divindades da mitologia grega.

As Três Graças existem no mundo real?

Diferente do que mostra a novela, a escultura existe fora da ficção, com diversas versões espalhadas por museus internacionais. Entre as mais conhecidas estão:

  • Antonio Canova – Victoria and Albert Museum, Londres
  • James Pradier – Museu do Louvre, Paris

Na mitologia, as Três Graças são filhas de Zeus:

  • Eufrosina – alegria
  • Aglaia – elegância
  • Tália – juventude e beleza

A primeira versão de Canova foi encomendada por Joséphine de Beauharnais, ex-imperatriz da França, entre 1814 e 1817, tornando-se uma das mais icônicas da carreira do artista.

image As Três Graças de Antonio Canova (à esquerda) e James Pradier (à direita), duas das versões mais famosas da escultura. (Reprodução/Redbubble/MeisterDrucke)

Quanto custa a estátua das Três Graças na vida real?

Na trama, a obra é avaliada em US$ 1,5 milhão, cerca de R$ 8 milhões atualmente.

Já no mundo real, esculturas de Antonio Canova não têm preço oficial. No entanto, uma obra semelhante, “Amore e Psiche stanti”, foi leiloada em 2023 por 1,2 milhão de euros, aproximadamente R$ 7,8 milhões.

 

