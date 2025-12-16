Quem é Gabriela Medvedovski, atriz que interpreta Juquinha em Três Graças?

Depois de quatro anos afastada das novelas, a atriz Gabriela Medvedovski, de 33 anos, voltou às telinhas em um dos papéis de maior destaque de Três Graças, próxima novela das nove da TV Globo, que estreia em 20 de outubro. Na trama, ela vive Eduarda Fragoso, a Juquinha, personagem que já vem chamando atenção do público.

A atriz integra o núcleo da Delegacia da novela e interpreta uma estagiária do delegado Paulinho Reitz (Rômulo Estrela). Além do perfil investigativo, Juquinha também ganhou espaço nas redes sociais por conta do romance com Lorena, personagem de Alanis Guillen, filha do vilão Santiago Ferette (Murilo Benício). O casal, apelidado pelos fãs de “Loquinha”, caiu no gosto do público.

Quem é Juquinha em Três Graças

Na história, Juquinha é uma jovem policial em formação, curiosa, determinada e com forte senso de justiça. Começou como estagiária na delegacia e passa a se envolver em investigações importantes da trama, incluindo a apuração da suposta morte de Rogério (Eduardo Moscovis).

Para viver a personagem, Gabriela teve aulas de defesa pessoal e chegou a visitar delegacias, acompanhando de perto o trabalho de agentes. O contato com histórias reais ajudou a atriz a construir a personalidade da personagem, que ganhou mais protagonismo nos capítulos recentes.

A atriz também precisou passar por uma mudança visual significativa, incluindo a alteração da cor do cabelo. Em entrevista ao jornal O Globo, ela revelou que ficou receosa com o procedimento por conta de uma condição de saúde.

Gabriela convive com alopecia areata, uma doença autoimune de origem genética que provoca queda crônica de cabelo e é considerada uma das formas mais complexas de alopecia, podendo se manifestar em diferentes padrões e intensidades.

Romance com Lorena e sucesso do casal “Loquinha”

Juquinha (Gabriela Medvedovski) e Lorena (Alanis Guillen) formam o casal “Loquinha”, que caiu no gosto do público em Três Graças. (Divulgação/Globo)

O relacionamento entre Juquinha e Lorena rapidamente se tornou um dos assuntos mais comentados da novela nas redes sociais. Apesar de não pertencer à comunidade LGBTQIA+, Gabriela já afirmou que se inspirou em amigos próximos para compor a personagem com respeito e naturalidade.

O casal tem gerado grande expectativa entre os fãs, que acompanham atentamente cada nova cena das duas na trama. O sucesso é tão grande que Loquinha caiu nas graças até do público internacional.

Carreira na TV

Gabriela Medvedovski soma papéis marcantes na dramaturgia brasileira. A atriz estreou na TV como protagonista de “Malhação: Viva a Diferença” (2017), vivendo Keyla, e sucesso da personagem levou à criação do spin-off “As Five”, no Globoplay, com três temporadas lançadas em 2020, 2023 e 2024.

Em 2021, a atriz integrou o elenco da novela “Nos Tempos do Imperador”, da faixa das seis da TV Globo. Na trama de época, interpretou Pilar, uma jovem determinada a se tornar médica em um Brasil ainda marcado por restrições às mulheres, papel que rendeu elogios pela sensibilidade e força dramática.

Gabriela Medvedovski deu vida à personagem Pilar na novela Nos Tempos do Imperador, exibida pela TV Globo em 2021. (Divulgação/TV Globo)

Relembre Gabriela Medvedovski em “Malhação”

Gabriela Medvedovski ficou conhecida ao protagonizar “Malhação: Viva a Diferença” (2017), a 25ª temporada da novela juvenil. Na produção, ela viveu Keyla, uma adolescente que se torna mãe cedo e enfrenta questões de autoestima, maternidade e amadurecimento.

O sucesso do núcleo formado por Keyla, Lica, Tina, Benê e Ellen rendeu o spin-off “As Five”. Gabriela reprisou o papel nas três temporadas da série.

Curiosamente, Três Graças marca o reencontro de Gabriela com Daphne Bozaski, colega de Malhação. Em algumas cenas da nova novela, a personagem Lucélia (Daphne) interage com Juquinha na casa de Kásper (Miguel Falabella). As duas também contracenaram juntas em Nos Tempos do Imperador, onde viveram irmãs.

Keyla, personagem de Gabriela Medvedovski em Malhação: Viva a Diferença, foi um dos papéis mais marcantes da atriz na TV. (Divulgação/Globo)

Trajetória, formação e vida pessoal

Nascida em São Paulo, Gabriela Medvedovski se mudou ainda criança para Porto Alegre (RS). De origem judaica, chegou a morar em Israel por um ano, aprofundando-se nas tradições culturais. É formada em Publicidade e Propaganda pela PUC-RS.

Antes da atuação, Gabriela iniciou sua trajetória artística na dança, com formação em balé clássico e danças folclóricas israelitas. Atuou como bailarina e professora, além de integrar elencos de musicais como Godspell: Em Busca do Amor e Priscilla, a Rainha do Deserto, no Brasil e no exterior.

Na vida pessoal, a atriz revelou recentemente estar conhecendo melhor um rapaz fora do meio artístico, com quem iniciou um namoro, em um momento que coincide com o retorno à televisão.