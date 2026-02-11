Capa Jornal Amazônia
A arte imita a vida? Confira semelhanças na história de Belo e Viviane Araújo em Três Graças

Escalados como Misael e Consuelo, ex-casal revive na ficção situações semelhantes às vividas fora das telas

Hannah Franco
fonte

‘Três Graças 'revive' história de Belo e Viviane Araújo; confira as semelhanças (Reprodução/Globo)

A relação entre Misael e Consuelo em “Três Graças” ganhou destaque nos últimos capítulos da novela das 21h. Interpretados por Belo e Viviane Araújo, os personagens têm um passado marcado por conflitos e mágoas, o que tem levado parte do público a traçar comparações com a história real do ex-casal fora da ficção.

Belo e Viviane foram casados entre 1998 e 2007, em um relacionamento que esteve sob forte exposição midiática nos anos 2000. A escalação da atriz para interpretar o antigo amor do personagem do cantor, em meio ao desenvolvimento da trama, intensificou as comparações. Desde então, diversas cenas despertam a sensação de "déjà-vu" no público.

Atualmente, Belo namora a influenciadora Rayane Figliuzzi. Viviane Araújo é casada com o empresário Guilherme Militão desde 2021 e é mãe de Joaquim, de 3 anos. A seguir, veja quatro semelhanças entre a novela e a vida real.

1. Ex-companheiros na ficção e fora dela

Na trama, Consuelo é apresentada como o primeiro amor de Misael. O relacionamento terminou de forma conturbada e, ao que tudo indica, envolveu infidelidade por parte dele. O passado dos dois ainda está sendo revelado gradualmente ao público, mas já se sabe que há ressentimentos mal resolvidos.

Fora da ficção, Belo e Viviane Araújo mantiveram um relacionamento de quase 10 anos. O namoro começou em 1998, após o cantor se interessar pela atriz ao vê-la em uma revista. Seis meses depois, os dois passaram a morar juntos. A separação, em 2007, também foi marcada por repercussão pública e versões divergentes sobre os motivos do término.

image Arte ou realidade? Veja Belo e Viviane em ‘Três Graças’ (Reprodução/Globoplay)

2. Prisão e visitas na cadeia

Um dos paralelos mais comentados envolve a prisão de um dos personagens. Em Três Graças, Consuelo é detida após ser flagrada com uma grande quantia de dinheiro. Na delegacia, Misael promete visitá-la sempre.

"Não me deixa sozinha, vem sempre me ver! Se você fosse preso, eu vinha te visitar todo dia", diz Consuelo. "Vou fazer o mesmo contigo. Eu prometo!", responde Misael.

Na vida real, foi Belo quem enfrentou a prisão, a partir de 2002, sob acusação de associação ao tráfico. Durante o período em que o cantor esteve detido, Viviane Araújo realizou visitas frequentes ao presídio e manifestou apoio público. 

image Paralelos entre Belo e Viviane e ‘Três Graças’ chamam atenção (Reprodução/Globoplay)

3. Rumores de traição e desconfiança

A novela também explora episódios de ciúmes entre os dois. Em uma das cenas, Consuelo relata que Misael teria dado em cima de sua prima. Ele se defende afirmando que já não estavam mais juntos naquele momento, mas admite que ainda nutria sentimentos por ela.

"Uma vez ex, para sempre ex", afineta Misael. "E se ex fosse bom, Deus não mandava a gente amar ao próximo", rebate Consuelo.

Na vida real, o fim do casamento também foi acompanhado por rumores de infidelidade. Após a separação, Belo assumiu relacionamento com Gracyanne Barbosa. Em entrevistas recentes, o cantor declarou que traiu Viviane, mas negou que a relação com Gracyanne tenha sido o motivo do término.

image Assim como na trama, Belo e Viviane viveram rumores de infidelidade. (Reprodução/Globo/Redes sociais)

4. Versões diferentes sobre o fim da relação

Outro paralelo está nas versões diferentes sobre acontecimentos do passado.

Na trama, Misael acusa Consuelo de tê-lo deixado dormindo para sair escondida. Ela nega e afirma que apenas foi buscar a irmã. "Papinho para boi dormir, Consuelo! Até hoje eu não engulo!", resmungou o viúvo. "Escuta aqui, seu Misael! Se você escolheu sofrer, então eu que fui uma vítima da sua loucura", responde Consuelo.

Fora da ficção, o término também foi cercado por declarações divergentes. Em 2024, a modelo Luciana Picorelli afirmou que Radamés Furlan teria sido pivô da separação. O próprio Radamés declarou que teve envolvimento com Viviane durante o relacionamento dela com Belo e afirmou que a decisão de encerrar o casamento partiu da atriz. “O que as pessoas acham é que a Viviane era a vítima, a traída. A verdade não é essa. Quem traiu e quem decidiu terminar o relacionamento foi ela”, disse na época.

Belo

Viviane Araujo

Três Graças
