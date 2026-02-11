Web relembra que Sol Vega alfinetou Ana Paula afirmando que nunca iria agredir alguém no BBB
Nas últimas semanas, Sol Vega já havia confrontado Ana Paula Renault durante uma dinâmica na casa, dando início a um bate-boca diante de outros confinados.
A influenciadora digital Sol Vega foi expulsa do Big Brother Brasil 26 nesta quarta-feira (11), após agredir a ex-participante Ana Paula Renault durante uma discussão no confinamento do reality show. A expulsão foi confirmada pela TV Globo às 14h30, também desta quarta-feira.
O incidente ocorreu após um clima de tensão se intensificar entre as duas participantes ao longo do jogo. Nas últimas semanas, Sol Vega já havia confrontado Ana Paula Renault durante uma dinâmica na casa, dando início a um bate-boca diante de outros confinados.
Relembre a declaração polêmica de Sol Vega
Na ocasião, Sol Vega havia alfinetado Ana Paula Renault sobre um incidente anterior. Visivelmente irritada na cozinha da casa, Sol questionou: “Tá falando de mim, Ana Paula? De quem você está falando? Eu participei do reality e não bati em ninguém”.
Em seguida, a então participante fez referência a uma polêmica do passado envolvendo Ana Paula: “Você tava falando ‘vai bater em mim’, mas eu não bati em ninguém não. Agora você saiu do jogo por quê?”, provocou. A declaração gerou um clima de tensão e repercutiu entre os brothers.
Ana Paula Renault não se sentiu agredida
Apesar da expulsão, Ana Paula Renault afirmou não ter se sentido agredida por Sol Vega. Ela declarou que negaria a agressão caso fosse questionada pela produção. “Eu tenho fair play, não vou querer que ela saia. Inclusive, já fizeram isso comigo, eu não vou querer que ela saia de forma alguma”, disse a ex-BBB.
A TV Globo, por praxe, analisa as imagens de casos como esse, considerando possíveis queixas da suposta vítima. Ana Paula Renault também fez uma observação sobre o comportamento de Sol Vega, comentando: “Só que uma coisa que eu fiquei meio assim é o seguinte, porque falam que ela se descontrola e não volta mais.”
“Ela fez isso, pisou no meu pé, balançou meu braço, sentou na cadeira, parou de gritar e começou a falar baixo”, percebeu Ana Paula. “Então quer dizer que ela sabe se controlar. Para mim, o pior foi ver essa cena. Porque ela escala, veio aqui, gritou, berrou, saiu da cadeira... Pensei ‘nossa, agora vai virar o que virou lá no Sincerão’”, concluiu Ana Paula Renault.
