Chico Pinheiro revela diagnóstico de câncer e internação na UTI

Durante a gravação do programa "Chico Pinheiro Entrevista", programado para ser exibido nesta segunda-feira, 11 de maio de 2026, às 19h, o jornalista Chico Pinheiro, de 72 anos, revelou ter enfrentado recentemente um diagnóstico de câncer no intestino. O relato ocorreu durante um diálogo com o cantor e compositor Zeca Baleiro, de 60 anos, momento em que o ex-âncora da TV Globo detalhou as complicações de saúde que o levaram à Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Chico Pinheiro explicou que a descoberta da doença ocorreu em um estágio inicial, o que indicava um tratamento de baixa complexidade. A previsão original era de uma cirurgia robótica com internação de apenas três dias. No entanto, o quadro clínico apresentou uma evolução desfavorável devido a uma aderência intestinal após o primeiro procedimento, tornando necessária uma nova intervenção cirúrgica invasiva e um período prolongado de recuperação na UTI. Ao todo, o jornalista permaneceu internado por pouco mais de um mês.

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No decorrer da entrevista, o comunicador destacou o papel da música de Zeca Baleiro como suporte emocional durante o isolamento hospitalar. Pinheiro mencionou que passava o tempo ouvindo as canções do artista, o que lhe provocava reflexões profundas sobre as relações humanas que costumam ser negligenciadas no cotidiano acelerado. Ele descreveu que o choro experimentado no hospital não era motivado pelo medo, mas sim por uma percepção aguçada sobre a presença e o cuidado das pessoas ao seu redor.

A experiência também trouxe ensinamentos sobre a postura diante do tratamento médico. O jornalista pontuou a transição da condição de doente para a de paciente, ressaltando que o exercício da paciência é fundamental para o trabalho das equipes de saúde. Chico Pinheiro, que encerrou seu ciclo de 32 anos na TV Globo em abril de 2022, consolidou sua carreira em telejornais como o Bom Dia Brasil e o Jornal da Globo, tornando-se uma figura popular por bordões que celebravam o cotidiano e incentivavam a resiliência.