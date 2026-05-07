Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Pará chevron right

Campanha Maio Verde alerta para sinais silenciosos e diagnóstico precoce do câncer de ovário

Hospital Ophir Loyola já diagnosticou 222 mulheres com a neoplasia de 2024 até março deste ano

O Liberal
fonte

Hospital Ophir Loyola reforça a importância da Campanha Maio Verde na conscientização sobre o câncer de ovário. (Foto: Agência Pará)

Aproximadamente 222 pacientes estiveram em tratamento para câncer de ovário entre 2024 e março de 2026, no Hospital Ophir Loyola, referência no tratamento oncológico na região Norte. O combate a um dos cânceres mais desafiadores, devido ao diagnóstico tardio, ganha maior evidência neste mês com a campanha Maio Verde. A campanha começa neste dia 8 de maio busca - data dedicada ao combate à doença - e intensificará o alerta para a conscientização e prevenção da doença, essencial para evitar o agravamento do câncer de ovário.

Para se prevenir é fundamental reconhecer sinais persistentes e manter o acompanhamento regular de saúde. Segundo estimativas do Instituto Nacional de Câncer (Inca), o Brasil deve registrar cerca de 8.020 novos casos por ano entre 2026 e 2028. O câncer de ovário é a terceira neoplasia ginecológica mais comum, ficando atrás do câncer do colo do útero e do endométrio.

A médica oncologista do Hospital Ophir Loyola, Danielle Feio, aponta que a principal dificuldade no enfrentamento da doença está na característica silenciosa, especialmente nas fases iniciais. “O câncer de ovário é considerado silencioso porque, na maioria dos casos, não apresenta sintomas específicos no início. Quando surgem, são vagos e facilmente atribuídos a condições benignas, como distensão abdominal ou alterações gastrointestinais. O diagnóstico tardio ainda é a regra, e isso impacta diretamente o prognóstico das pacientes”, detalha.

Os sinais do câncer de ovário existem e precisam ser observados com atenção. Dentre os principais estão distensão abdominal persistente, sensação de inchaço, dor pélvica, saciedade precoce e alterações urinárias ou intestinais. “O alerta não está apenas no sintoma isolado, mas na persistência. Sintomas novos, quase diários, por mais de duas a três semanas, precisam ser investigados. Não devem ser normalizados como algo da rotina”, orienta a especialista Danielle.

RISCO - Alguns fatores são considerados de risco e devem aumentar a vigilância para os sinais. O histórico do paciente como idade acima dos 50 anos, o antecedente familiar de câncer, especialmente de ovário e mama, e mutações genéticas, como BRCA1 e BRCA2 são os fatores que aumentam significativamente o risco de desenvolvimento da doença.

“A oncogenética tem um papel estratégico nesse cenário. Mulheres com histórico familiar devem ser identificadas precocemente e acompanhadas de forma individualizada. Em alguns casos, adotamos abordagens mais proativas, como aconselhamento genético e estratégias de redução de risco”, pontua.

Danielle Feio reforça que o diagnóstico precoce impacta diretamente nas possibilidades de tratamento e na qualidade de vida das pacientes. “Em estágios iniciais, há maior chance de tratamento cirúrgico com intenção curativa, menor necessidade de terapias mais agressivas e melhores desfechos. Já nos casos avançados, o tratamento se torna mais complexo e o risco de recidiva é maior”, completa.

A prevenção está diretamente relacionada à atenção aos fatores de risco, à manutenção de hábitos saudáveis, como controle do peso corporal, e à realização de consultas médicas regulares, principalmente a partir dos 50 anos.

TRATAMENTO - A paciente Andreina Benvenuto, 57 anos, faz o acompanhamento do tratamento no hospital. O diagnóstico trouxe uma mudança significativa na forma como passou a enxergar o cuidado com a própria saúde. “Hoje eu tenho mais consciência. Antes, na correria do dia a dia, eu sempre adiava os exames, deixava para depois. A gente coloca muitas coisas como prioridade e esquece de si. Hoje eu vejo como é importante fazer os exames pelo menos uma vez por ano e estar mais atenta ao meu corpo”, relata.

A vivência com a doença também motiva Andreina a reforçor a importância do autocuidado para outras mulheres. “Mulher, se valoriza, se cuida. A gente costuma colocar tudo acima da gente, principalmente sendo mãe, e esquece de olhar pra si. Faça seus exames, fique atenta à sua alimentação, aos sinais do seu corpo. Se a gente adoece, tudo ao nosso redor é afetado. Então cuide de você, porque você tem propósito, você tem valor”, enfatiza.

MAIO VERDE - O Maio Verde ressalta a informação como uma das principais aliadas no combate ao câncer de ovário. Reconhecer sinais persistentes, valorizar o histórico familiar e manter acompanhamento médico regular são atitudes fundamentais para o diagnóstico precoce. A campanha do Hospital Ophir Loyola destaca que o alerta deve ser contínuo. A conscientização e o autocuidado precisam fazer parte da rotina das mulheres ao longo de todo o ano, contribuindo para o enfrentamento da doença e a preservação da vida. 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

saúde

combate ao câncer

câncer de ovário

maio verde
Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

Oportunidade

ICMBio abre seleção para brigadistas e agentes ambientais em Santarém e Belterra no Pará

Seleção para brigadistas segue aberta até sexta-feira (8), enquanto as vagas de apoio à gestão ambiental recebem candidaturas entre 11 e 15 de maio

06.05.26 12h00

Cortejo de ciclistas

Paróquia Santa Rita de Cássia promove Ciclo Romaria neste sábado (2) pelas ruas da Cidade Nova 

Concentração está marcada para às 19h com saída do Santuário, em Ananindeua

02.05.26 16h33

OPORTUNIDADE

AGU abre inscrições para programa de estágio no Pará com bolsas de até R$ 1,5 mil

Seleção é realizada em parceria com o Ciee e contempla estudantes do ensino médio e superior; prazo segue até 12 de maio

30.04.26 20h33

FIM DA LINHA

Em menos de 24 horas, PM já prendeu 52 pessoas em operação deflagrada no Pará

A ação dá continuidade às estratégias de redução da criminalidade em abril, com atividades operacionais de saturações, incursões, bloqueios policiais e ações de “Tolerância Zero”

30.04.26 18h08

MAIS LIDAS EM PARÁ

SAÚDE

Morre em Belém o delegado Rodrigo Galende; velório ocorre neste sábado

Delegado foi recentemente homenageado pelo Superior Tribunal Militar com a Ordem do Mérito Judiciário Militar

02.05.26 11h41

SANEAMENTO

Águas do Pará assume a gestão de serviços de saneamento em 23 municípios do Pará

Para garantir uma transição segura e sem interrupções no serviço, a Cosanpa atuará de forma integrada nos primeiros dias da nova operação

04.05.26 18h12

VIRALIZOU

VÍDEO: Paraense mostra peixe 'mais duro de cortar' e chama atenção nas redes

Conhecida como “menina do peixe”, Bianicy Oliveira relata que já quebrou facão ao preparar espécie comum em caldeiradas

05.05.26 20h34

COMOÇÃO

Corpo de mototaxista assassinado no 40 horas é liberado para familiares e amigos

O jovem foi encontrado morto no domingo (3), em uma área de mata na Estrada do Ariri, no bairro do 40 Horas, em Ananindeua

04.05.26 14h32

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda