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VÍDEO: Andressa Urach aparece irreconhecível após cirurgia na 'lata toda'

Técnica cirúrgica avançada reposiciona músculos da face e busca aparência natural; influenciadora detalhou recuperação real nas redes sociais

O Liberal
fonte

Andressa Urach falou tudo sobre a nova cirurgia (Instagram @aandressaurach)

A modelo e influenciadora Andressa Urach passou por um procedimento estético avançado chamado Deep Plane Facelift para rejuvenescer o rosto.

A cirurgia, realizada recentemente, teve como foco principal reverter sinais de envelhecimento e flacidez, buscando um resultado que remeta a uma aparência de 10 anos atrás.

Diferente do lifting tradicional, a técnica atua nas camadas profundas da face, reposicionando o sistema músculo-aponeurótico (SMAS) para garantir maior durabilidade e um aspecto natural, sem o efeito "esticado".

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A influenciadora relatou a experiência ao canal de notícias de celebridades e em suas redes sociais. Segundo Urach, a escolha pela técnica ocorreu por ser mais moderna e evitar estigmas faciais artificiais. "O rosto, como o doutor falou, não tem roupa para esconder", afirmou a modelo, justificando a espera de quase um ano para operar com um especialista de sua confiança.

Além do lifting facial, Andressa optou por uma abordagem completa que apelidou de "arrumar a lata toda". O conjunto de intervenções incluiu o fox eyes para elevar as sobrancelhas, o lip lift para projetar o lábio superior e o remodelamento das orelhas. Houve também a tentativa de remoção de materiais antigos, como o PMMA, que causavam desconforto estético.

Entenda o que é o Deep Plane Facelift

A cirurgia é considerada de alta complexidade, durando entre 6 a 9 horas, pois exige que o médico isole nervos faciais sensíveis.

Urach destacou que a vaidade está ligada à saúde emocional e que a transparência sobre o processo é fundamental. "A internet mostra muito o 'depois perfeito', mas pouca gente mostra o processo real", disse ela ao exibir o inchaço severo dos primeiros dias.

Saiba como funciona o pós-operatório da cirurgia

A recuperação de Andressa Urach tem sido marcada por cuidados rigorosos e uso de tecnologias auxiliares. Nos primeiros dias, a modelo enfrentou dificuldades para falar e abrir os olhos, mantendo uma dieta estritamente líquida.

O tratamento incluiu o uso de drenos para expelir líquidos, meias de compressão para evitar trombose e sessões de laser infravermelho para acelerar a cicatrização.

A modelo reforçou que o investimento financeiro valeu a pena e que as parcelas do procedimento serão pagas com prazer por se tratar de um cuidado com a própria autoestima. Ela segue em acompanhamento médico e ressalta a importância de ter paciência, já que o resultado final de um Deep Plane Facelift pode levar meses para se estabilizar totalmente.

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