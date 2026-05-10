Matheus, que faz dupla com Kauan, rompe o silêncio sobre separação e admite erros no casamento

O cantor Matheus Aleixo utilizou suas redes sociais para se manifestar sobre o término de seu relacionamento com Paula Aires, com quem esteve por 14 anos e tem dois filhos. O pronunciamento veio após Leo Dias dizer que o término veio após traição do artista com a presidente de seu próprio fã-clube. A situação foi detalhada durante o programa Melhor da Tarde, onde Leo Dias disse que o caso ocorreu após um show em Uberlândia, Minas Gerais, enquanto a esposa não acompanhava o marido na viagem, e que a presidente do fã-clube envolvida teria garantido o uso de preservativo durante o encontro.

Em um vídeo de oito minutos publicado por Matheus, ele afirmou que a decisão ocorreu devido ao desgaste na convivência: “A gente decidiu se separar por motivos realmente de convivência. Eu estava vendo que a Paula não estava feliz, eu também não. E, por mais que existisse muito amor ali, a gente começou a ter atritos que antes não tinha”.

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Durante o relato, o cantor admitiu ter cometido erros durante o casamento e afirmou que relatou os fatos à ex-companheira antes da divulgação na mídia. “Eu não podia sair daquele relacionamento carregando um peso. E também não poderia deixar ela com dúvidas sobre o que levou a isso”, explicou.

Matheus assumiu ter tido comportamentos dos quais se arrepende: “Eu disse a ela que eu não estava conseguindo conviver com a minha própria consciência. Eu tive fases na minha vida em que realmente errei muito. Eu caí em tentações. Eu não soube distinguir em alguns momentos o que era certo e o que era errado”.

O artista atribuiu parte das dificuldades à rotina profissional e ao ambiente das viagens. “Viver na estrada é muito complicado. A gente precisa estar blindado o tempo inteiro por Deus. São muitas coisas que acontecem: bebida, gente, tentação. Amigos que você acha que são amigos e não são”, declarou. Ele também mencionou enfrentar um período de conflitos nos bastidores da carreira, afirmando que há “pessoas tentando nos fazer mal a qualquer custo”.

Sobre as especulações publicadas na internet, o sertanejo classificou a maioria como “mentiras deslavadas” e reforçou que a ex-esposa foi informada diretamente por ele. “Ela não soube por blog, por site de fofoca, por programa de TV. Ela soube por mim. Era o mínimo que eu poderia fazer por uma pessoa que me fez tão bem”, disse. Ele também defendeu a conduta de Paula Aires, descrevendo-a como uma pessoa que “sempre esteve do meu lado”.

O depoimento incluiu menções ao seu estado emocional e religioso, com o cantor relatando sentimentos de culpa. “Teve momentos que eu chegava em casa e não conseguia me olhar no espelho de vergonha”, afirmou, acrescentando que interpreta o momento atual como um aprendizado: “Às vezes Deus tira o nosso chão para que a gente veja as coisas que são importantes”. Ao final, o cantor aconselhou os seguidores a não agirem por impulso e declarou que busca recuperar sua essência anterior ao período de crise.