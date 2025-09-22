Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right Celebridades chevron right

Bruna Biancardi rebate Virginia Fonseca sobre ligação a Neymar e diz que já foi desrespeitada

Bruna nega versão de Virginia sobre orientação para falar diretamente com ela

O Liberal
fonte

Bruna Biancardi se manifesta após afirmação de Virginia sobre ligação a Neymar (Reprodução/ Redes sociais)

Bruna Biancardi usou as redes sociais, nesta segunda-feira (22), para se pronunciar após Virginia Fonseca afirmar que a influenciadora teria se incomodado com uma ligação feita a Neymar durante a madrugada. Biancardi negou a versão de Virginia e disse ter sido desrespeitada pela ex-do cantor Zé Felipe dentro de sua própria casa.

“Só para encerrar esse assunto, pois, pelo visto, ela está gostando do tema, né? Os meus problemas eu não resolvo na internet, muito menos em entrevistas - ainda mais para esse tipo de 'jornalismo'. Não foi uma situação isolada. Ela já demonstrou não ter postura e educação comigo, dentro da minha casa, inclusive - bem diferente da pessoa que ela mostra ser na internet”, rebateu Bruna. 

Virginia afirmou que recebeu uma mensagem de Bruna após a ligação, na qual teria sido orientada a falar com a influenciadora ao invés de Neymar. Bruna negou a versão.

VEJA MAIS

image Coroação da influenciadora Virginia na Grande Rio provoca polêmica até sobre samba no pé
A influenciadora foi coroada como rainha de bateria da escola de Duque de Caxias no último sábado (20)

image Durante show, Zé Felipe declara 'gostar de morenas' e aumenta especulações com Ana Castela
Cantor está solteiro desde o fim do casamento com Virginia Fonseca; Ana encerrou relacionamento com Gustavo Mioto

image VÍDEO: Cantor Silva causa polêmica ao atacar Virginia, Luísa Sonza e Serginho Groisman durante show
Declarações do cantor no Festival Vibrar viralizam nas redes; Silva também fez críticas à indústria musical, Paula Lavigne e agências de marketing

“Sobre a ligação: ela sabe que não foi assim. Vocês dois podiam tirar o meu nome da boca e não mencionar mais a mim e à minha família. Imagina essa paz? Lembrando que a justiça divina está aí para todos e a minha consciência está bem tranquila”, disse a influencer. 

Na entrevista a Leo Dias, Virginia explicou que a assessoria do Instituto Neymar Jr. solicitou uma resposta sobre sua participação no leilão e, caso não conseguisse retornar a tempo, poderia falar diretamente com o jogador. Ao chegar de uma festa por volta das 2h da manhã, ela ligou para Neymar.

“Sem noção, liguei para ele de madrugada para falar sobre o leilão. Logo depois, a Bruna mandou mensagem pedindo que eu ligasse para o celular dela. Foi aí que percebi que tinha vacilado”, disse Virginia, acrescentando que pediu desculpas ao casal e que o episódio foi resolvido no dia seguinte.

A influenciadora também comentou sobre hábitos de comunicação fora do horário convencional: “Eu sempre tive esse costume de falar ou mandar mensagem de madrugada, mas reconheço que é um erro, porque tem gente que realmente não gosta. Dessa vez, aprendi e pedi desculpa, mesmo”, finalizou a influencer. 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Bruna Biancardi

neymar jr e bruna biancardi

virginia fonseca

traição neymar

cultura

celebridades
Celebridades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

FAMOSOS

'Se eu não tivesse gravação, ficaria mais 1 semana', diz Bruno Matos sobre visita a Belém

Criador da personagem Blogueirinha compartilhou um álbum no Instagram mostrando sua passagem pela capital paraense

22.09.25 20h25

POLÊMICA

Bruna Biancardi rebate Virginia Fonseca sobre ligação a Neymar e diz que já foi desrespeitada

Bruna nega versão de Virginia sobre orientação para falar diretamente com ela

22.09.25 20h05

VITÓRIA

Sairé 2025: Boto Cor de Rosa é campeão com enredo que exalta tradição ribeirinha

Apuração no Lago dos Botos confirmou a vitória com 473 pontos em uma disputa marcada por emoção

22.09.25 18h35

FAMOSOS

Carlinhos de Jesus fala sobre tratamento, fé e incertezas após diagnóstico de doença autoimune

Dançarino revela que ainda não sabe se poderá retomar os passos de dança

21.09.25 9h00

MAIS LIDAS EM CULTURA

SEXO E PODER

Do pornô e do crime: criadora de conteúdo adulto lavava dinheiro para facção

Segundo as investigações, a musa era umas principais operadoras do esquema e usava a imagem para desviar as suspeitas.

21.09.25 16h07

POLÊMICA

Mulher viraliza após criticar os figurinos das artistas paraenses no Amazônia Live: ‘Achei horrível’

O show foi realizado na última quarta-feira (17) em um palco flutuante no Rio Guamá

22.09.25 12h52

VIRALIZOU

Aos 57 anos, cantor Otto publica fotos sensuais da namorada, 29 anos mais nova; veja!

A publicação encantou seguidores, tanto pela declaração apaixonada quanto pela beleza de Lavínia.

22.09.25 15h23

TRISTEZA

Morre aos 16 anos Anne Marie, filha da modelo Schynaider Moura

A adolescente sofria de cardiomiopatia dilatada, uma condição que aumenta o tamanho do coração.

22.09.25 14h54

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda