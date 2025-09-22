Bruna Biancardi rebate Virginia Fonseca sobre ligação a Neymar e diz que já foi desrespeitada
Bruna nega versão de Virginia sobre orientação para falar diretamente com ela
Bruna Biancardi usou as redes sociais, nesta segunda-feira (22), para se pronunciar após Virginia Fonseca afirmar que a influenciadora teria se incomodado com uma ligação feita a Neymar durante a madrugada. Biancardi negou a versão de Virginia e disse ter sido desrespeitada pela ex-do cantor Zé Felipe dentro de sua própria casa.
“Só para encerrar esse assunto, pois, pelo visto, ela está gostando do tema, né? Os meus problemas eu não resolvo na internet, muito menos em entrevistas - ainda mais para esse tipo de 'jornalismo'. Não foi uma situação isolada. Ela já demonstrou não ter postura e educação comigo, dentro da minha casa, inclusive - bem diferente da pessoa que ela mostra ser na internet”, rebateu Bruna.
Virginia afirmou que recebeu uma mensagem de Bruna após a ligação, na qual teria sido orientada a falar com a influenciadora ao invés de Neymar. Bruna negou a versão.
“Sobre a ligação: ela sabe que não foi assim. Vocês dois podiam tirar o meu nome da boca e não mencionar mais a mim e à minha família. Imagina essa paz? Lembrando que a justiça divina está aí para todos e a minha consciência está bem tranquila”, disse a influencer.
Na entrevista a Leo Dias, Virginia explicou que a assessoria do Instituto Neymar Jr. solicitou uma resposta sobre sua participação no leilão e, caso não conseguisse retornar a tempo, poderia falar diretamente com o jogador. Ao chegar de uma festa por volta das 2h da manhã, ela ligou para Neymar.
“Sem noção, liguei para ele de madrugada para falar sobre o leilão. Logo depois, a Bruna mandou mensagem pedindo que eu ligasse para o celular dela. Foi aí que percebi que tinha vacilado”, disse Virginia, acrescentando que pediu desculpas ao casal e que o episódio foi resolvido no dia seguinte.
A influenciadora também comentou sobre hábitos de comunicação fora do horário convencional: “Eu sempre tive esse costume de falar ou mandar mensagem de madrugada, mas reconheço que é um erro, porque tem gente que realmente não gosta. Dessa vez, aprendi e pedi desculpa, mesmo”, finalizou a influencer.
